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Pierre-Emile Højbjerg, gelecek yaz yalnızca 1 milyon euroya transfer edilebilir. Haberi, Danimarka gazetesi Tipsbladet'in gazetecisi Farzam Abolhosseini duyurdu.

31 yaşındaki Højbjerg, sözleşmesinin 2028 yazına kadar sürdüğü Olympique Marseille'de önemli bir oyuncu. Ancak ilgilenen kulüpler, altı ay sonra onu kadrolarına katabilecek.

Abolhosseini, “Perşembe günü erken saatlerde, Fransa'nın önde gelen yayın organı L'Équipe, oyuncunun serbest kalma bedelinin 2 milyon euro olduğunu bildirdi. Ancak bu tam olarak doğru değil. Tipsbladet'e göre sözleşmesi bu tutarın yarısına feshedilebilir” diye yazdı.

Kopenhaglı ön liberonun Transfermarkt'taki piyasa değeri 15 milyon euro. Bu sezon hem Marseille'in hem de Danimarka milli takımının değişmez oyuncularından biri. Sağ ayaklı futbolcu, son milli maç döneminde Norveç ve Portekiz'e karşı da gol attı.

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Højbjerg, 2024 yazından bu yana Marseille forması giyiyor. Fransız kulübü, onu önce Tottenham Hotspur'dan bir sezonluğuna kiraladı, ardından yaklaşık 13,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.

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Højbjerg, Stade Vélodrome'daki ikinci sezonunda da takımın önemli isimlerinden biri oldu. Bu performansı, geçen yaz Premier League'den somut ilgi görmesini sağladı.

Nottingham Forest, Danimarkalı oyuncuyu İngiltere'ye getirmek için elinden geleni yaptı. Marseille ile anlaşmasına rağmen transferi gerçekleştiremedi. Højbjerg'in Fransa'da kalmayı seçmesi üzerine 15 milyon euroluk anlaşma bozuldu.

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Højbjerg, 2012 yazında Bayern Münih tarafından Danimarka'nın önde gelen kulüplerinden Brøndby FF'nin altyapısından transfer edildi. Rekor şampiyonunun A takımında 25 maça çıktıktan ve FC Augsburg ile Schalke 04'te kiralık dönemler geçirdikten sonra 2016'da Southampton'a kalıcı olarak transfer oldu.

Southampton'da dört yıl kaldı. Ardından gittiği Tottenham Hotspur'da da aynı süreyi geçirdi. Spurs'e transfer olduğu yaz Ajax da kendisiyle somut biçimde ilgileniyordu, ancak Amsterdam ekibi transfer yarışını kaybetti. Højbjerg, yıllar içinde milli takımın da değişmez oyuncularından biri haline geldi ve şu ana kadar 103 kez milli formayı giydi.