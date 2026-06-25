1000 riyallik bir otel ve 14 yıllık bir stadyum, Suudi Arabistan’ı Yeşil Burun maçı için hazırlıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı, Houston şehrine ulaştıktan sonra 2026 Dünya Kupası’ndaki Cape Verde ile oynayacağı kritik maç için fiili hazırlıklarına başlıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Suudi milli takımı, bugün Perşembe sabahı Houston şehrine ulaştı ve maçın oynanacağı stadyuma yakın, gecelik ortalama konaklama ücreti 1000 riyal olan dört yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, "Yeşiller" Houston'daki "Shell" stadyumunda antrenman yapacak. Bu stadyum, konaklama yerinden sadece 6 dakika, maçın oynanacağı stadyumdan ise 12 dakika uzaklıkta bulunuyor.

Stadyum eski değil; sadece 14 yıl önce, tam olarak Mayıs 2012’de 96 milyon dolarlık bir maliyetle açılmış ve Houston Dynamo kulübünün ana sahası olarak hizmet veriyor.

Maç, her iki takım için de hayati önem taşıyor; zira her iki takım da diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası'nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan milli takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde kalırken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.