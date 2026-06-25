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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

%100 Mısır... Tüm milli takımların Dünya Kupası gruplarından çıkma şansları ortaya çıktı

Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
Cezayir - Avusturya
Cezayir
Avusturya
Senegal - Irak
Senegal
Irak
Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Tunus - Hollanda
Tunus
Hollanda
Norveç - Fransa
Norveç
Fransa
Ekvator - Almanya
Ekvator
Almanya
Ürdün - Arjantin
Ürdün
Arjantin
Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
Portekiz
Panama - İngiltere
Panama
İngiltere
Mısır
İran
ABD
Cezayir
Avusturya
Senegal
Irak
Kanada
Cabo Verde
Suudi Arabistan
Tunus
Hollanda
Norveç
Fransa
Ekvador
Almanya
Ürdün
Arjantin
Kolombiya
Portekiz
Panama
İngiltere

Üçüncü turun bitiminden önceki tahminler

Bazı milli takımlar 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turuna katılmayı şimdiden garantilemişken, diğerleri ise eleme turlarına katılabilmek için grup aşamasının üçüncü turunda mücadele etmek zorunda.

Meksika, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek, Brezilya, Fas, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya resmi olarak tur atladı.

Öte yandan, Çek Cumhuriyeti, Katar, Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama takımları Dünya Kupası'ndan resmen elendi.

Her gruptan ilk iki takımın yanı sıra, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım da bir üst tura yükselecek.

Bu bağlamda, “Foot Mercato” sitesinin aktardığına göre, istatistik ağı “Opta”, kalan ve 32’li turuna kalmak için mücadele eden milli takımların yüzdelik oranlarını şu şekilde açıkladı:

- 1. Grup: Güney Kore %87,76

- 3. Grup: İskoçya %24,86

- Dördüncü Grup: Avustralya %93,36 ve Paraguay %88,08

- 5. Grup: Fildişi Sahili %93,29, Ekvador %18,15 ve Curaçao %17,58

- Altıncı Grup: Hollanda %100, Japonya %100, İsveç %91,50

- Yedinci Grup: Mısır %100, Belçika %91,96, İran %56,61, Yeni Zelanda %7,99

- Sekizinci grup: İspanya %100, Yeşil Burun Adaları %66,72, Uruguay %38,19 ve Suudi Arabistan %33,27

- Dokuzuncu Grup: Senegali %72,18 ve Irak %1,12

- Onuncu Grup: Avusturya %97,15, Cezayir %82,09

- 11. Grup: Portekiz %100, Demokratik Kongo Cumhuriyeti %41,59 ve Özbekistan %1,68

- 12. Grup: İngiltere %100, Gana %100, Hırvatistan %94,86

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