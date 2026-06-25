%100 Mısır... Tüm milli takımların Dünya Kupası gruplarından çıkma şansları ortaya çıktı

Bazı milli takımlar 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turuna katılmayı şimdiden garantilemişken, diğerleri ise eleme turlarına katılabilmek için grup aşamasının üçüncü turunda mücadele etmek zorunda.

Meksika, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek, Brezilya, Fas, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya resmi olarak tur atladı.

Öte yandan, Çek Cumhuriyeti, Katar, Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama takımları Dünya Kupası'ndan resmen elendi.

Her gruptan ilk iki takımın yanı sıra, üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım da bir üst tura yükselecek.

Bu bağlamda, “Foot Mercato” sitesinin aktardığına göre, istatistik ağı “Opta”, kalan ve 32’li turuna kalmak için mücadele eden milli takımların yüzdelik oranlarını şu şekilde açıkladı:

- 1. Grup: Güney Kore %87,76

- 3. Grup: İskoçya %24,86

- Dördüncü Grup: Avustralya %93,36 ve Paraguay %88,08

- 5. Grup: Fildişi Sahili %93,29, Ekvador %18,15 ve Curaçao %17,58

- Altıncı Grup: Hollanda %100, Japonya %100, İsveç %91,50

- Yedinci Grup: Mısır %100, Belçika %91,96, İran %56,61, Yeni Zelanda %7,99

- Sekizinci grup: İspanya %100, Yeşil Burun Adaları %66,72, Uruguay %38,19 ve Suudi Arabistan %33,27

- Dokuzuncu Grup: Senegali %72,18 ve Irak %1,12

- Onuncu Grup: Avusturya %97,15, Cezayir %82,09

- 11. Grup: Portekiz %100, Demokratik Kongo Cumhuriyeti %41,59 ve Özbekistan %1,68

- 12. Grup: İngiltere %100, Gana %100, Hırvatistan %94,86