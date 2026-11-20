Transfer piyasası yalnızca transferlerin bedeliyle değil, bu hamlelerin sağladığı getiriyle de ölçülür.

Reklam

Konuyu ele alan Sport gazetesi, Karim Adeyemi ile Yan Diomande arasındaki karşılaştırmanın özellikle Barcelona ve Real Madrid açısından son derece ilgi çekici bir tablo ortaya koyduğunu yazdı.

Katalan kulübü, Alman oyuncuyu 22 milyon euro sabit bedel ve 7 milyon euroluk değişken ödemeler karşılığında kadrosuna kattı.

Real Madrid ise Fildişili kanat oyuncusunu transfer etmek için 125 milyon euro ödedi. Bu rakama bonuslarla birlikte 15 milyon euro daha eklenebilir.

İki transfer arasında 100 milyon euroyu aşan bir yatırım farkı bulunuyor ancak bu fark şu ana kadar sahaya beklenen şekilde yansımadı.

Reklam Reklam

DataMB verilerine göre Barcelona'nın kanat oyuncusu, hücuma dair çoğu alanda Real Madrid'in oyuncusunu rahatlıkla geride bırakıyor.

Related Topics

Karim Adeyemi ve Yan Diomande, gol sayısında aynı rakamlara sahip. İki oyuncu da 4'er gol attı ancak Barcelona forveti bunu çok daha kısa sürede başardı.

Alman oyuncu toplam 546 dakika süre aldığı 15 maça çıkarken Real Madrid'in oyuncusu 16 maçta 892 dakika forma giydi. Bu da Adeyemi'nin 346 dakika daha az oynamasına rağmen aynı sayıda gol attığı anlamına geliyor.

Reklam

Asist konusunda ise Diomande, Adeyemi'nin 3 asistine karşılık yaptığı 4 asistle önde. Yine de Barcelona oyuncusunun gol üretkenliği, daha az süre aldığı göz önünde bulundurulduğunda özellikle dikkat çekiyor.

Karim Adeyemi, penaltılar hariç beklenen gol ile beklenen asistin toplamını gösteren endekste 99,8 gibi inanılmaz bir değere ulaşırken Diomande'nin değeri 25,9'da kaldı.

Reklam

Alman oyuncu, kilit paslarda 91,3'e karşı 21,9 ve asistlerde 84,1'e karşı 69,4 değerleriyle rakibini büyük farkla geride bırakıyor.

Real Madrid oyuncusu ise çalım ve rakibini geçme becerisiyle öne çıkıyor. Başarılı çalımlarda 97,5'lik değere ulaşan Diomande, bu alanda 90,3'te kalan Karim Adeyemi'nin önünde yer alıyor.

Reklam

Yan Diomande, topu çalımla ileri taşıma ve başarılı ortalar konusunda da daha iyi rakamlara sahip.