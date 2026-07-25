The Athletic'in haberine göre, Eflatun-Beyazlılar Diomande hakkında Bundesliga ekibinin yöneticileriyle görüşmek için Leipzig ile temasa geçti. Haberde, Real'in 19 yaşındaki oyuncuyu aktif şekilde Bernabeu'ya getirmek için çalıştığı belirtildi.

Skyise İspanya ikincisinin ilk teklifinden bile söz ediyor. Buna göre bu teklifin 90 milyon euro sabit bonservis artı 10 milyon euro bonus ödemesinden oluştuğu, yani toplam hacmin 100 milyon euro olduğu ifade edildi. Ancak Leipzig'in bu teklifi teşekkür ederek reddettiği aktarıldı.

Brahim Diaz'ın Madrid ekibinden ayrılması halinde girişimlere yeniden ivme kazandırabilir. Faslı milli oyuncu satış adayı olarak görülürken, Diomande hücum hattı için yüksek profilli bir alternatif olur.

Ancak Fildişi Sahili milli oyuncusunun bu yaz transfer edilmesi dev bir görev. Sonuçta Leipzig, Diomande'yi sadece bir yılın ardından öyle kolayca bırakmak istemiyor; Saksonya ekibinin, Liverpool'dan gelen ve toplamda yaklaşık 100 milyon euro bonservise ulaşan bir teklifi - yani şimdi Real'den geldiği belirtilen rakama benzer bir öneriyi - reddettiği öne sürüldü. Diomande'yi kadrosuna katmak isteyen kulübün teklifini muhtemelen 130 milyon euro bandına çıkarması gerekecek.

Yan Diomande yarışında son dönemde favori PSG olarak görülüyordu

Bu kadar büyük bir parayı ortaya koymaya şimdiye kadar Paris Saint-Germain bile hazır değildi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Diomande ile yakından ilgileniyor ve son dönemde onun transferinde sürekli en büyük favori olarak gösteriliyordu. Real gerçekten ciddileşir ve tekliflerini sürdürürse, çalımlarıyla öne çıkan genç yıldız için verilen mücadelede yeni bir hareketlilik yaşanır.

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Diomande'nin Leipzig ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. RB'nin, oyuncunun takımda kalma ihtimalini artırmak için Fildişi Sahilli futbolcuya iyileştirilmiş şartlar içeren yeni bir kontrat sunmak istediği belirtiliyor. Leipzig geçen yaz CD Leganes'e 20 milyon euro bonservis ödemişti, Diomande ise Bundesliga'daki ilk sezonunda büyük bir çıkış yakaladı.

Tüm kulvarlarda 46 maçta 15 gol ve 11 asist üretti. Dünya Kupası'nda da Fildişi Sahili'nin değişmez isimlerinden biri olan Diomande, turnuvadaki dört maçta bir asist yaptı. Fildişi Sahili son 32 turunda Norveç'e elendi, Erling Haaland ve arkadaşlarına 2-1 mağlup oldu.