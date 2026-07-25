The Athletic'in haberine göre, Los Blancos, Diomande hakkında Bundesliga ekibinin yöneticileriyle görüşmek için Leipzig ile temasa geçti. Haberde, Real'in 19 yaşındaki oyuncuyu aktif şekilde Bernabeu'ya götürmek için çalıştığı belirtildi.

Skyise İspanya La Liga ikincisinden ilk teklifin geldiğini dahi yazdı. Bu teklifin 90 milyon euro garanti bonservis ve 10 milyon euro bonus ödemesinden oluştuğu, yani toplam hacmin 100 milyon euro olduğu aktarıldı. Ancak Leipzig'in bu teklifi teşekkür ederek geri çevirdiği belirtildi.

Brahim Diaz'ın Real Madrid'den ayrılması halinde, girişimlere yeniden ivme gelebilir. Faslı milli oyuncu satış adayı olarak görülürken, Diomande hücum hattı için yüksek profilli bir alternatif olabilir.

Ancak Fildişi Sahili Milli Takımı oyuncusunun bu yaz transfer edilmesi dev bir görev. Sonuçta Leipzig, Diomande'yi yalnızca bir yılın ardından öylece bırakmak istemiyor; Saksonya ekibinin, Liverpool'dan gelen toplam yaklaşık 100 milyon euro bonservis içeren teklifi de - yani şimdi Real'den geldiği belirtilen teklife benzer şekilde - reddettiği ifade ediliyor. Diomande'yi kadrosuna katmak isteyen kulübün teklifini muhtemelen 130 milyon euro seviyesine çıkarması gerekecek.

PSG, Yan Diomande için yürütülen pazarlıkta son dönemde favori olarak görülüyordu

Bu kadar parayı ortaya koymaya şimdiye kadar Paris Saint-Germain bile hazır değildi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Diomande ile yakından ilgileniyor ve son dönemde onun transferinde sürekli en büyük favori olarak gösteriliyordu. Real'in gerçekten ciddi davranıp tekliflerini sürdürmesi halinde, çalım yeteneği yüksek genç yıldız için yürütülen çekişmeye yeni bir hareketlilik gelebilir.





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Diomande'nin Leipzig ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. RB'nin, oyuncunun takımda kalma ihtimalini artırmak için Fildişi Sahilli futbolcuya iyileştirilmiş şartlar içeren yeni bir kontrat sunmak istediği belirtiliyor. Leipzig geçen yaz CD Leganes'e 20 milyon euro bonservis ödemişti, Diomande ise Bundesliga'daki ilk sezonunda çıkış yaptı.

Tüm kulvarlarda 46 maçta 15 gol ve 11 asist üretti. Dünya Kupası'nda ise Diomande, Fildişi Sahili'nin değişmez isimlerinden biri oldu ve turnuvadaki dört maçta bir asist yaptı. Fildişi Sahili son 32 turunda Norveç'e elendi, Erling Haaland ve arkadaşlarına 2-1 mağlup oldu.