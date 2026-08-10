Manchester City, yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmek amacıyla, bu yaz Fransız ekibi Lille'in orta saha yıldızı Faslı Ayoub Bouaddi'yi Etihad kalesinin transfer listesinin en tepesine yerleştiriyor.

Manchester City, Barcelona'ya katılmaya yaklaşan Rodri'nin yerini doldurmak için 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusuyla anlaşmayı düşünüyor.

Bouaddi, 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performans sergiledi; özellikle açılış maçında Fas'ın Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada göz doldurarak Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti.

Birçok basın raporu, Manchester City'nin Bouaddi ile kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardığını, geriye yalnızca Lille ile müzakerelerin sonuçlandırılmasının kaldığını belirtti.

Bu bağlamda İspanyol gazetesi "As", Lille'in Faslı yıldızdan vazgeçmek için 130 milyon euro talep edeceğini yazdı.

Göstergeler, Manchester City ile Lille'in transferin bedeli konusunda nihai bir anlaşmaya varması halinde transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanabileceğine işaret ediyor; bu da genç yetenek Faslı oyuncunun kariyerinde önemli bir sıçrama anlamına gelecek.



