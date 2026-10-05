"2015'te United yaklaşık 100 milyon euro teklif etti" diyen Müller, GOAL podcasti The Late Run'da, İngiliz devinin kendisi için Alman rekortmenine ödemek istediği ve o dönemde birçok medya kuruluşunun gündeme getirdiği bonservis bedelini doğruladı. "Ama benim sözleşmem vardı ve Bayern hayır dedi."

Müller, Manchester'dan gelen bu ilgiden son yıllarda başka röportajlarda da birkaç kez söz etmişti. O dönem 25 yaşındayken Bayern'den ayrılıp United'a gitmeyi gerçekten düşündüğü de yeni değil. Bu düşüncelere kapılmasının nedenlerinden biri de, Müller'in bir zamanlar Bayern'de çıkışını yaptığı dönemde teknik direktörü olan efsane isim Louis van Gaal'ın, o sırada Old Trafford'da kulübede bulunmasıydı.

"Belki gerçekten gitmeliyim diye düşündüm" dedi Müller. "Teklif çok iyiydi ve bana yeniden akıl hocamla çalışma fırsatı sunuyordu. Ayrıca 20'li yaşlarımın ortasındaydım ve Premier League için hazır olduğumu hissediyordum" ifadelerini kullanan hücum oyuncusu, şu sıralar MLS'te Vancouver Whitecaps forması giyiyor.

Thomas Müller, Bayern Münih'in vetosunu neden rahat karşıladı?

Peki, ayrılık düşüncelerinin oluşmasına ve Bayern'in vetosuna rağmen neden hiç hayal kırıklığı yaşamadı? "Bayern'in hayır demesinden ben de mutluydum. Çünkü 100 milyon euroyu reddetmeleri ve bana 'Sen bizim adamımızsın' mesajını vermeleri büyük bir iltifattı" dedi Müller.

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2014 dünya şampiyonu, zaten Säbener Strasse'de "kendini çok rahat hissettiğini" vurguladı. "Bayern'de insan istediği her şeye sahip oluyor: Her yıl Şampiyonlar Ligi için oynuyorsunuz, harika bir şehir var, Almanya'nın bir numaralısınız ve Almanya Milli Takımı oyuncusu olarak her zaman spot ışıkları altında oluyorsunuz. Ben o baskıyı hissetmekten her zaman keyif aldım." Ayrıca bölgeden çıkan ve kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu olarak taraftarlara karşı "diğer futbolculardan biraz daha fazla sorumluluk hissettiğini" de söyledi.

Thomas Müller, Bayern Münih'ten ayrılmayı bir kez daha ne zaman düşündü?

Müller'in 2024'te kicker ve 2025'te SPIEGEL'e açıkladığı üzere, birkaç yıl sonra 2018/19 sezonunda dönemin Bayern Teknik Direktörü Niko Kovac yönetiminde zaman zaman ikinci planda kaldığında olası bir transfer bir kez daha aklından geçmişti. Eski milli futbolcu, "Kulüp yönetimiyle konuştum, yedek rolü için kendimi fazla hırslı hissediyordum" dedi. Ancak bu tür düşünceler sürerken teknik direktör değişikliğiyle Kovac'ın yerine Hansi Flick'in gelmesi üzerine bu konu "hiç somut" hale gelmedi.

Böylece Müller, 2025'e kadar Bayern'de kaldı; burada toplam 756 resmi maça çıktı (250 gol attı) ve 13 Almanya şampiyonluğunun yanı sıra iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı (2013 ve 2020). Geçen yıl ise Vancouver'a transfer oldu ve 37 yaşındaki oyuncu, Whitecaps'in MLS'in en iyi takımlarından biri olmasında büyük pay sahibi. Eylül sonunda Müller sözleşmesini altı ay daha uzattı; böylece en az 2027 yazına kadar Vancouver forması giyecek. Bayern efsanesi, şu ana kadar Kanada ekibiyle 45 maçta 19 gol ve 11 asist üretti.