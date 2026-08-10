100 milyon euro yetmiyor: Juventus yıldızına sahip çıkıyor ve Arsenal'in cazip teklifini reddediyor

Arsenal, Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak isterse son derece zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Zira İtalyan kulübü, yaz transfer döneminin kapanması öncesinde üst düzey bir sol kanat oyuncusu arayan Londra ekibinin artan ilgisi karşısında, oyuncunun geleceğine ilişkin tutumunu netleştirdi.

Arsenal, hücum hattını güçlendirmeyi önceliklerinin başına koyuyor. Teknik direktör Mikel Arteta, fark yaratabilecek ve takımın kalitesini yükseltebilecek bir oyuncu eklemenin peşinde. Ancak Juventus, teklif 100 milyon euronun üzerine çıksa dahi, Yıldız'ı transfer etme yönündeki her girişime kapıyı kapatmaya hazır görünüyor.

Londra ekibi, Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak için 80 milyon sterlin civarında bir ödeme yapmaya hazırdı; ancak Chelsea'nin transferi 117 milyon sterlin karşılığında bitirmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Rogers transferinin akamete uğramasının ardından Arsenal'in ilgisi, özellikle oyuncunun Real Madrid ile sözleşmesini yenileme teklifini reddetmesiyle Vinicius Junior'a yöneldi.

Arteta, Brezilyalı yıldızın temsilcileriyle şimdiden doğrudan görüşmeler yaptı ve Vinicius, Arsenal'e transfer olma ihtimalini ciddi biçimde değerlendiriyordu. Ancak önceliği her zaman Real Madrid'de kalmak oldu ve bu süreç, oyuncunun İspanyol kulübüyle altı yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmasıyla noktalandı.

Kenan Yıldız, Arteta'nın planlarına giriyor

Vinicius dosyasının kapanmasıyla birlikte Arsenal başka seçenekler aramaya döndü ve Kenan Yıldız'ın adı, İngiliz kulübünün planları içinde güçlü biçimde öne çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberler, Arsenal'in transfer döneminin sonundan önce Arteta'ya büyük bir hücum transferi kazandırma çabasıyla Juventus'un yıldızını başlıca hedefleri arasına koyduğunu ortaya koydu.

Yıldız, sol kanat mevkiinde oynayabilme yeteneğinin yanı sıra forvetin arkasında oyun kurucu olarak da kullanılabilme imkânı sayesinde Vinicius'un uygun bir alternatifi olarak görülüyor; bu da Arteta'ya büyük bir taktiksel esneklik sağlıyor.

Ancak asıl sorun, oyuncunun ayrılığı konusunda pazarlığa oturmaya hazır görünmeyen Juventus'un tutumunda yatıyor.

"TEAMtalk" sitesinin yayımladığı bir güncellemeye göre Juventus, Arsenal'in teklifini reddetti ve Yıldız'ın "dokunulmaz" bir oyuncu olduğunu, teklifin değeri ne olursa olsun kulübün ondan vazgeçmek istemediğini vurguladı.

Haberde, Arsenal'in geçtiğimiz haziran ayında Türk milli oyuncuyu kadrosuna katma ihtimalini sorduğu, ardından mevcut dönemde ona olan ilgisini güçlü biçimde yenilediği belirtildi.

Juventus, Yıldız'ı gelecek projesinin en önemli unsurlarından biri olarak görüyor ve kulüp, saflarındaki en dikkat çekici yeteneklerden ve en etkili oyunculardan biri olan futbolcunun etrafında takımı inşa etmeyi amaçlıyor.

Bu durum, Juventus'un yeniden eski konumuna kavuşma ve kupa mücadelesine geri dönme arzusu çerçevesinde geliyor; Yıldız'ı elde tutmak ise bu projede temel bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni sözleşme, Juventus'un elini güçlendiriyor

Juventus, geçtiğimiz şubat ayında Yıldız ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak oyuncunun geleceğini güvence altına almayı başarmıştı; bu da kulübe son derece güçlü bir pazarlık konumu kazandırdı.

Bu durum karşısında Arsenal, Juventus'un 21 yaşındaki oyuncunun ayrılığına, prensipte dahi olsa, kapı açmayı düşünmesi için 100 milyon euro barajını büyük bir farkla aşan bir teklif sunmak zorunda kalacak.

İtalyan kulübü, Yıldız'ı sadece mali kazanç elde etmek için satılabilecek bir oyuncu olarak değil, gelecek projesini üzerine inşa etmek istediği temel taşlardan biri olarak görüyor gibi görünüyor.

Yıldız'ın imzasını almanın zorluğu göz önünde bulundurulduğunda Arsenal'in elinde, başında Bradley Barcola, Nico Williams ve Iliman Ndiaye'nin bulunduğu bir dizi alternatif mevcut.

Arsenal, oyuncuyla anlaşmak için görüşmeler yürüten Liverpool'un elinden onu kapmak amacıyla Barcola'nın temsilcileriyle şimdiden temasa geçmişti.

Ancak Paris Saint-Germain, Fransız oyuncudan vazgeçmek karşılığında 150 milyon euroya, yani yaklaşık 128 milyon sterline ulaşan devasa bir meblağ almakta ısrar ediyor.