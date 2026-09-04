Bunu Bild gazetesi bildiriyor. Buna göre 22 yaşındaki oyuncu daha mart ayında Cityzens'ın radarına girmişti ve o dönemde merkez orta saha için istedikleri isimdi. Bu nedenle City, Pavlovic için 100 milyon euro ödemeye de hazırdı, ancak oyuncunun Bayern Münih'ten ayrılıp İngiltere'ye gitmek gibi bir niyeti yoktu.

City'de daha ilkbaharda teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılacağı ve görevini Enzo Maresca'nın devralacağı netleşmişti. İtalyan çalıştırıcı da Pavlovic için bizzat devreye girdi, ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı. Alman milli futbolcu transfer ihtimalini kesin olarak reddettiği için İngiliz kulübü kendisi için resmi bir teklif sunmadı.

Man City, geride kalan transfer döneminde orta sahasını tamamen yeniden kurdu: Rodri'nin (Barcelona'ya), Bernardo Silva'nın (Real Madrid'e), Tijjani Reijnders'in (Al-Qadsiah'a) ve Nico Gonzalez'in (Newcastle'a) ayrılmasıyla kulüp önemli oyuncularını kaybetti. Cityzens uzun süre yalnızca Elliot Anderson'ı (Nottingham'dan 135 milyon euroya) bir alternatif olarak kadrosuna katabildi, ancak transfer penceresinin kapanmasına kısa süre kala Ayyoub Bouaddi de (Lille'den 95 milyon euroya) ve Enzo Fernandez de (Chelsea'den 145 milyon euroya) geldi. City böylece yalnızca merkez orta saha oyuncuları için toplam 375 milyon euro harcadı.

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Aleksandar Pavlovic, Bayern altyapısından yetişti ve geride kalan sezonda FCB formasıyla 44 resmi maçta görev yaptı. Bu maçlarda dört gol atıp iki asist üretti. DFB Takımı'nda ilk maçına Haziran 2024'te çıktı ve şu ana kadar 15 kez milli oldu.