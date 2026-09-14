Barcelona, İspanyol bek Gerard Martin'in sözleşmesini yenileme yönünde ilk adımlarını attı. Oyuncunun son dönemdeki gelişiminden ve seviyesinden kulüp içinde memnuniyet duyulurken, mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar uzanıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Barcelona, Martin'in sözleşmesini uzatmayı; serbest kalma bedelini 100 milyon euroya çıkarmayı, maaşını iyileştirmeyi ve takım içindeki konumunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Hansi Flick de oyuncunun yeteneklerine güveniyor.

Gazeteci Fabrizio Romano, bugün pazartesi günü, Barcelona'nın yeni sözleşme dosyasını açmaya hazırlık olarak Martin ve menajeriyle halihazırda ilk temaslara başladığını, ancak görüşmelerin şimdiye kadar iki taraf arasında resmi toplantı aşamasına ulaşmadığını doğruladı.

Romano, kulübün dosyayı sonuçlandırmakta acele etmeye gerek görmediğini, özellikle oyuncunun Barcelona'da mutlu hissettiğini, aynı zamanda kulübün de takımda daha fazla fırsat bulmasından bu yana oyuncunun seviyesinden ve gelişiminden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Barcelona, Martin'in görüşmeleri zora sokabilecek türden bir oyuncu olmadığını düşünüyor. Bu da iki taraf arasındaki iletişim ortamını şimdiye kadar sakin kılıyor; önümüzdeki yıllarda birlikte çalışmayı sürdürme yönünde ortak bir istek de mevcut.

Martin'in sözleşmesini yenileme yönündeki hamle, Barcelona yönetiminin oyuncunun gelişimine ve gelecekte daha iyi seviyeler sunma kabiliyetine olan inancıyla geliyor. Yönetim, oyuncunun takım projesinin önemli bir parçası haline geldiğini görüyor. Bu da sözleşmesinin iyileştirilmesini, kulübün önümüzdeki dönemde masasındaki dosyalardan biri haline getiriyor.