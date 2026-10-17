İspanya La Liga'da Barcelona ile Real Betis arasındaki maçın hakemi Ricardo de Burgos, karşılaşma boyunca verdiği kararlarla tartışma yarattı.

Barcelona, bugün cumartesi günü İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında Benito Villamarin Stadı'nda Real Betis'e konuk oldu.

Maçın 43. dakikasında Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso, ceza sahası dışından çektiği füze gibi şutla Real Betis'in ikinci golünü kaydetti; kaleci Joan Garcia topa engel olamadı.

Ancak De Burgos, video yardımcı hakem teknolojisine başvurduktan sonra, top golü atan Lo Celso'ya ulaşmadan önce orta sahada Real Betisli bir oyuncunun eline değdiği gerekçesiyle golü iptal etmeye karar verdi.

Karar, Real Betis oyuncuları ve Şilili teknik direktörleri Manuel Pellegrini'nin itirazlarına yol açtı; özellikle el teması, top Lo Celso'ya ulaşıp gol kaydedilmeden çok uzun bir süre önce orta sahada gerçekleşmişti.

Bu olay, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan ve Arjantin'in 3-2 kazandığı Mısır - Arjantin maçındaki tartışmalı hakem pozisyonunu akıllara getirdi.

Yaklaşık 100 gün önce, tam olarak 7 Temmuz'da oynanan maçta Mısır 1-0 önde görünüyordu; ardından Mustafa Ziko, Muhammed Salah'ın asistiyle ikinci golü ekledi.

Ancak Fransız hakem François Letexier, video yardımcı hakem teknolojisine başvurduktan sonra, pozisyonun başında Mısır Milli Takımı orta saha oyuncusu Mervan Atiyye'ye yapılan faul gerekçesiyle golü iptal etmeye karar verdi.

Bu karar, Mısır Milli Takımı oyuncuları ve teknik direktörleri Hüsam Hasan arasında büyük bir öfkeye neden olmuştu; zira onlara göre faul pozisyonun başında gerçekleşmişti ve dolayısıyla gol kaydedildikten sonra bu pozisyona dönülmesi mümkün değildi.

Ancak "Archivo VAR" platformu, Real Betis'in Barcelona'ya karşı iptal edilen golüne dair hakem analizinde bu tartışmayı sona erdirdi.

Platform, topun hakimiyetinde bir değişiklik olmadığı sürece atağın aynı atak olarak kabul edildiğini, dolayısıyla pozisyonun başında bir faul bulunması halinde incelenebileceğini ve golün iptal edilebileceğini doğruladı.