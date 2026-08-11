100 davetli ve bir kır evi: Lamine Yamal'ın "gecikmiş doğum günü" kutlamasının perde arkası

Lamine Yamal, 13 Temmuz doğumlu olmasına rağmen doğum gününü bugün, 11 Ağustos akşamı kutluyor; zira o tarih Dünya Kupası'na katılmak için Amerika'da bulunduğu döneme denk gelmişti.

Lamine Yamal mükemmel bir yaz geçirdi. 13 Temmuz'da on dokuz yaşını doldurmasından birkaç gün sonra İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırdı; üstelik bu, Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasından yalnızca iki yıl sonra geldi.

Kolombiya'da birkaç günlük bir tatil geçirdikten sonra, doğum gününü bugün salı günü kutluyor.

"El Espanol" gazetesine göre Lamine'in partisi, genellikle düğün organizasyonları için kullanılan ve Barcelona'nın hemen dışındaki Vilanova del Vallès'te bulunan devasa bir kır evi olan "Mas de Sant Lleí"de düzenlenecek. Gazete, aralarında takım arkadaşlarından bazılarının da bulunduğu 100'den fazla davetlinin katılmasının beklendiğini bildiriyor.

Bir yıl önce Lamine, on sekizinci yaş gününü çarpıcı bir şekilde kutlamıştı. O vesileyle, aralarında eski sevgilisi Nicki Nicole'ün yanı sıra Barcelonalı oyuncular Lewandowski ve Gavi'nin de bulunduğu 200'den fazla davetli katılmıştı. Partinin teması ise çete atmosferinden esinlenmişti.

Lamine'in yarın takım arkadaşlarına katılması planlanıyor; kendisi Dünya Kupası finaline ulaşan oyunculardan biri. Lamine'in yanı sıra Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo ve Ferran Torres'in de dönmesi bekleniyor.