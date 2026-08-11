Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Al-Nassr'ın kaptanı, Georgina Rodriguez ile Portekiz'in Cascais şehrinde düzenlenen özel bir sivil törenle çocuklarının da katılımıyla evlenerek kişisel hayatında yeni bir aşamaya girdi.

Ronaldo bugün salı günü, aralarındaki yaklaşık on yıllık aşk ilişkisinin ardından Georgina ile evlendiğini "Instagram" hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Fotoğrafta evlilik yüzükleri görülürken, Ronaldo yalnızca "C❤️G" ifadesiyle yorum yaptı.

Portekiz Milli Takımı kaptanının temsilcisi de evlilik töreninin gerçekleştiğini doğruladı ve İngiliz "Daily Mail" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında, Ronaldo ve Georgina'nın, başta çocukları olmak üzere yalnızca aile fertlerinin katıldığı "özel ve samimi" bir törenle resmen karı koca olduklarını belirtti.

Ronaldo, evlilik hazırlıkları nedeniyle takımı Al-Nassr'ın yeni sezon hazırlık kampına katılmamıştı.

Ünlü yıldızın, Suudi Roshn Ligi'ndeki Al-Fateh maçıyla başlayacak sezon açılışında ve ayrıca Kral Hizmetkârı Kupası'ndaki Al-Diriyah maçında forma giymemesi bekleniyor.

Yılların bekleyişinin sonu

Evlilik, ikilinin nişanlandıklarını açıklamalarından yaklaşık bir yıl sonra ve ilişkilerinin evlilik aşamasına ne zaman geçeceğine dair taraftarların merakını uyandırdığı uzun yılların ardından gerçekleşti.

Ronaldo daha önce, "doğru anı" hissetmediği için evlilik adımını atmadığını açıklamış, ardından geçtiğimiz ağustos ayında Georgina'ya görkemli bir elmas yüzük sunarak nihayet evlilik teklifi etmişti.

Portekizli yıldız daha sonra evlilik teklifinin ayrıntılarından bahsetti ve olayın geleneksel şekilde planlanmadığını, iki kızının o gece kararı almasında rol oynadığını açıkladı.

Ronaldo, bir arkadaşının Georgina'ya sunması için kendisine yüzüğü verdiğini, tam bunu yapmaya hazırlandığı anda iki kızının içeri girip kendisine "Yüzüğü anneme sen vereceksin ve ona evlenme teklifi edeceksin" dediklerini söyledi.

Bunun kendisi için "doğru zaman" olduğunu ekleyen Ronaldo, bir gün Georgina ile evleneceğini bildiğini, ancak bunu tam olarak o gece yapmayı planlamadığını vurguladı.

"Gucci" mağazasından Ronaldo'nun eşi olmaya

Ronaldo ve Georgina'nın hikâyesi, sonuncusunun İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir "Gucci" mağazasında çalıştığı ve tesadüfün onları bir araya getirdiği 2016 yılına dayanıyor.

Georgina daha önce ilk karşılaşmadan bahsederek, Ronaldo en büyük oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte mağazaya girdiğinde "midesinde kelebekler uçuştuğunu" hissettiğini belirtmişti.

İlişki kısa sürede bir aşk hikâyesine dönüştü ve ikili 2017 yılının başında Uluslararası Futbol Federasyonu'nun düzenlediği "The Best" ödül töreninde ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıktı.

Aynı yılın mart ayında Ronaldo, Georgina ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini "Instagram" hesabından resmen açıkladı.

Şöhret ve ışıklar arasında büyüyen bir aile

Sonraki yıllar, Ronaldo ve Georgina'nın hayatının merkezi hâline gelen ailenin oluşumuna tanıklık etti.

İkilinin kızı Alana Martina Kasım 2017'de dünyaya geldi; aynı yıl Ronaldo ve Georgina, taşıyıcı anne aracılığıyla ikizler Eva ve Mateo'nun ebeveynleri oldular.

2022 yılında ikili, oğullarının doğum sırasında hayatını kaybetmesi, ikiz kız kardeşi Bella Esmeralda'nın ise hayatta kalmasıyla en zorlu anlarını yaşadı.

Ronaldo daha önce bu acı deneyimden bahsederek, yaşanan sınavın kendisiyle Georgina arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdiğini ve ailenin o zorlu dönemi atlatmak için birbirine destek olduğunu vurgulamıştı.

"O, hayatımın kadını"

Geçtiğimiz yıllar boyunca Ronaldo, Georgina'ya olan büyük bağlılığını gizlemedi ve birçok kez onun hayat arkadaşı ve çocuklarının annesi olduğunu vurguladı.

Portekizli yıldız evlilikten önce, bu adımı geciktirmesinin nedeninden bahsederek, "his" ya da doğru zamanın geldiğini kendisine söyleyen içsel duygu olarak nitelendirdiği şeyi beklediğini açıklamıştı.