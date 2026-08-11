Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Al-Nassr'ın kaptanı, Georgina Rodriguez ile Portekiz'in Cascais şehrinde çocuklarının da katıldığı özel bir sivil törenle evlenerek özel hayatında yeni bir aşamaya adım attı.

Ronaldo, bugün salı günü, aralarındaki yaklaşık on yıllık aşk ilişkisinin ardından Georgina ile evlendiğini duyurdu. Bunu, "Instagram" hesabından paylaştığı ve evlilik yüzüklerinin göründüğü bir fotoğrafla açıkladı; fotoğrafa yalnızca "C❤️G" ifadesiyle yorum yaptı.

Portekiz Milli Takımı kaptanının temsilcisi de evlilik töreninin gerçekleştiğini doğruladı. İngiliz "Daily Mail" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında, Ronaldo ve Georgina'nın, katılımın yalnızca aile fertleriyle, başta çocukları olmak üzere sınırlı kaldığı "özel ve samimi" bir törenle resmen karı koca olduklarını belirtti.

Ronaldo, evlilik hazırlıkları nedeniyle takımı Al-Nassr'ın yeni sezon hazırlık kampına katılmadı.

Dünya yıldızının, Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin açılışında Al-Fateh'e karşı oynanacak maçta ve ayrıca Kral Suudi Kupası'ndaki Al-Diriyah maçında yer almaması bekleniyor.

Yılların bekleyişinin sonu

Evlilik, ikilinin nişanlarını açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra ve aralarındaki ilişkinin evlilik aşamasına ne zaman geçeceği konusunda hayranların merakını uzun yıllar boyunca uyandırmasının ardından geldi.

Ronaldo, daha önce, "uygun anı" hissetmediği için evlilik adımını atmadığını açıklamış, ardından geçtiğimiz ağustos ayında Georgina'ya lüks bir pırlanta yüzük sunarak evlenme teklifi etmişti.

Portekizli yıldız, daha sonra evlilik teklifinin ayrıntılarından bahsederek olayın geleneksel şekilde planlanmadığını, kızlarının o gece kararı vermesinde rol oynadığını açıkladı.

Ronaldo, arkadaşlarından birinin Georgina'ya sunması için kendisine yüzüğü verdiğini, tam bunu yapmaya hazırlandığı anda kızlarının içeri girip ona "Yüzüğü anneme vereceksin ve ona evlenme teklifi edeceksin" dediklerini söyledi.

Bunun kendisi için "uygun zaman" olduğunu ekleyen Ronaldo, bir gün Georgina ile evleneceğini bildiğini, ancak bunu özellikle o gece yapmayı planlamadığını vurguladı.

"Gucci" mağazasından Ronaldo'nun eşi olmaya

Ronaldo ve Georgina'nın hikâyesi, ikinci ismin İspanya'nın başkenti Madrid'deki bir "Gucci" mağazasında çalıştığı 2016 yılına, tesadüfün onları bir araya getirmesinden önceye dayanıyor.

Georgina daha önce ilk karşılaşmalarından bahsederek, Ronaldo'nun en büyük oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte mağazaya girdiğinde "midesinde kelebekler uçuştuğunu" hissettiğini belirtmişti.

İlişki kısa sürede bir aşk hikâyesine dönüştü; ikili ilk kez birlikte kamuoyu önüne, 2017 yılının başlarında Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen "The Best" ödül töreninde çıktı.

Aynı yılın mart ayında Ronaldo, Georgina ile bir arada olduğu bir fotoğraf paylaşarak ilişkilerini "Instagram" hesabından resmen açıkladı.

Şöhret ve ışıkların arasında büyüyen bir aile

Sonraki yıllar, Ronaldo ve Georgina'nın hayatının merkezi haline gelen ailenin oluşumuna sahne oldu.

İkili, kasım 2017'de kızları Alana Martina'ya kavuştu; aynı yıl Ronaldo ve Georgina bir taşıyıcı anne aracılığıyla ikizler Eva ve Mateo'nun ebeveynleri oldu.

2022'de ise ikili, oğullarının doğum sırasında hayatını kaybetmesiyle en zorlu anlarını yaşadı; ikiz kardeşi Bella Esmeralda ise hayatta kaldı.

Ronaldo, o acı deneyimden bahsederek, yaşanan sınavın kendisiyle Georgina arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdiğini ve ailenin o zorlu dönemi atlatmak için birbirine destek olduğunu vurgulamıştı.

"O, hayatımın kadını"

Geçtiğimiz yıllar boyunca Ronaldo, Georgina'ya olan güçlü bağlılığını gizlemedi ve birçok kez onun hayat arkadaşı ve çocuklarının annesi olduğunu vurguladı.

Evlilikten önce Portekizli yıldız, bu adımın gecikme nedeninden söz ederek, "kıvılcım" olarak nitelendirdiği ya da zamanın geldiğini kendisine söyleyen o içsel hissi beklediğini açıklamıştı.