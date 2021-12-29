10 yıl önce bugün: Diego Simeone, Atletico Madrid’in başında ilk antrenmanına çıktı

29 Aralık 2011'de yaklaşık 5.0000 kişi Vicente Calderón'un tribünlerini doldurdu. Maç günü değildi ama sahada ne olacağını merak ediyorlardı.

Henüz bilmiyorlardı ama takımın tarihi değişecekti. Atletico Madrid taraftarları, teknik direktör Simeone'yi karşılamaya geliyordu. Takım sıralamanın ortalarındaydı ve Real Madrid'den 19 puan gerideydi. Ligin ilk beş ayında beş galibiyet aldıktan sonra çok iyimser değillerdi, ancak Arjantinli ile her şey değişti.

Ne dediler?

Dönemin takım kaptanlarından Gabi, El Cholo'nun kırmızı-beyazlı ekipteki ilk gününü MARCA'ya anlatıyor:

Dramatik bir durumdaydık, taraftarlar bizden çok mutsuzdu. Cholo'nun ilk gününde Calderón'da antrenman yaptığımızı hatırlıyorum. Bir sürü insan vardı, ama bizden çok onu görmek istiyorlardı. Bizi sahanın ortasına topladı ve tüm bu insanların neden tribünlerde olduğunu bilip bilmediğimizi sordu. Biz, şaşırarak, antrenman yaptığımızı görmek için diye cevap verdik. Cholo ise taraftarların oyuncu Diego'yu görmek istediklerini ancak onlara teknik direktör Diego'yu göstermek istediğini söyledi. Durumu terse çevirmek için elimizden geleni hep birlilkte yapacağımızı anlattı.

Simeone için kilit oyunculardan biri de Juanfran'dı. İspanyol futbolcu anlatıyor:

"Hocanın hala takımda olması, mutlu ve heyecanlı olması beni çok mutlu ediyor. O tüm Atletico Madrid'in bayrağı ve referansı. Onun için çok mutluyum, ona çok minnettarım ve birlikte birçok şey yaşadık. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sonsuza kadar sürecek." diyor Juanfran.

Arjantinli ile ilk temasıyla ilgili olarak, MARCA'ya Juanfran: "Yaşadığımız her şey çok özel ve ilişkimiz sonsuza kadar sürecek. Onunla ilk günümde spor salonuna her zamandan daha erken geldiğimi ve bu nedenle antrenmana iyi başladığımı hatırlıyorum. Antrenman başlamadan bir buçuk veya iki saat önce o da oradaydı, sanırım Atletico'daki ilk seansı olan seansa hazırlanmak için çok erken geldi.

"Soyunma odasında kimse yoktu ve beni antrenman yaparken, mekik çekerken gördü. Sonra gözlerimin içine baktı ve benimle tanışmanın bir zevk olduğunu ve beni çalışırken görmekten mutlu olduğunu söyledi. Bana hevesli olup olmadığımı sordu ve evet dedim, çalışmaya ve işlerin iyi gitmesine gerçekten çok hevesliydim.

Gözlerinin içine baktığımı ve Atletico'da başarılı olma ve işlerin iyi gitme arzusunu gördüğümü hatırlıyorum.

Çılgıncaydı. Savunma, hücum, kapanma, duran top hareketleri... Bir haftada üst düzey bir antrenman yaptım".

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