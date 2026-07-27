Suudi Profesyonel Lig Birliği, geçtiğimiz Pazar günü kulüp temsilcileriyle yaptığı koordinasyon toplantısının ardından, yeni Suudi Roshn Ligi sezonunda A takım kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 25 oyuncudan 10'unu oluşturacak şekilde artırmayı kabul etti.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, yeni yönetmeliğin, 21 yaş altı takım kadrosunda kayıtlı olan ve "Joy" seçkinler liginde forma giyen yabancı oyuncunun, Roshn Ligi'nde A takımla oynamasını yasaklayacağını ortaya koydu.

Gazete, birliğin kulüplere, 21 yaş altı takımlarda kayıtlı yabancı oyuncuların Şerefli Harameyn Hizmetkârı Kupası ve Suudi Süper Kupası müsabakalarına katılımına ilişkin ayrıntılı mekanizmayı önümüzdeki iki gün içinde açıklayacağını bildirdiğini belirtti.

Geçen sezonun yönetmeliği ise, katılım uygunluğuna ilişkin (5/1) maddeye göre, maça katılan yabancı oyuncu sayısının 10'u geçmemesi şartıyla, ister A takım kadrosunda ister 21 yaş altı takımda kayıtlı olsun, herhangi bir yabancı oyuncunun Kral Kupası ve Süper Kupa turnuvalarına katılmasına izin veriyordu.

Hatırlanacağı üzere Al-Hazem, geçtiğimiz 23 Mayıs'ta Ahsa'da oynanan finalde Al-Fateh'i 3-1 mağlup ederek geçen sezon "Joy" seçkinler ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.