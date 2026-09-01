Eylül ayı Al Ahli'ye karşı inadını sürdürdü. Al Ahli, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta bugün salı günü Al Hilal'e 3-0 mağlup oldu.

Al Hilal, 4 maçlık galibiyet serisiyle puanını 12'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Al Nassr'ın yalnızca averajla önünde liderliğe oturdu.

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Al Ahli ise Al Khaleej karşısındaki yenilginin ardından ligde bu sezonki ikinci mağlubiyetini alarak 6 puanla yedinci sıraya geriledi.

"Al Arabiya Net"e göre Al Ahli, böylece profesyonel ligde üst üste onuncu sezon eylül ayında oynadığı ilk maçta galibiyet almayı başaramadı.

Önceki dokuz sezon boyunca Al Ahli, eylül ayındaki ilk çıkışında 5 maçta berabere kalıp 4 maç kaybetmiş; Al Hilal ise bugün salı günü seriye beşinci mağlubiyeti eklemiş oldu.

Al Ahli'nin eylül ayındaki ilk maçında aldığı son galibiyet 2015 yılına dayanıyor; o dönem Al Wahda'yı 2-0 mağlup etmişti.

Buna karşılık Al Hilal, eylül ayında oynadığı ilk maçta üst üste onuncu sezon yenilgisiz siciline devam etti ve bu seri boyunca bilançosunu 8 galibiyet ile 2 beraberliğe çıkardı.

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