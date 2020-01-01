10 numaralı forma iddiası! "Bu Messi'ye saygısızlık olur"

Martin Braitwaite, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması durumunda 10 numaralı formaya talip olduğu iddialarını yalanladı.

'da krizi devam ederken, Arjantinli futbolcunun takımdan ayrılması durumunda Martin Braithwaite'in 10 numaralı formayı istediği iddia edildi.

İspanyol medyasında yer alan haberlerde Braithwaite'in teknik heyetle 10 numaralı forma için görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü ancak Danimarkalı futbolcu iddiaları reddetti ve bu tip bir önerinin oldukça saygısızca olduğunu söyledi:

"Elbette kulübe gidip, Messi'nin forma numarasını istemedim. Bu çok büyük bir saygısızlık olur. Bu haberleri üreten insanların kimseye saygısı olmadığını düşünüyorum. Messi hakkında birçok şey yazılıyor ama neler olduğunu bilmiyorum. O takım arkadaşı ve karakter olarak harika bir insan. Eğer ayrılırsa kulüp için büyük bir kayıp olacak. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez."