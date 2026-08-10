Pazartesi akşamı Jong PSV’nin ilk 11’inde büyük bir sürpriz var. Milyon euroluk transfer Yarek Gasiorowski, bir anda teknik direktör Stijn Schaars’ın takımında maça ilk 11’de başlıyor.

Stoper, AZ’ye karşı oynanan Johan Cruijff Schaal maçında (0-4) 90 dakika sahada kalmıştı, ancak geçen hafta sonu Fortuna Sittard’a karşı Eredivisie açılış maçında (2-2) kadroda yer almamıştı.

Böylece Gasiorowski, bir haftadan kısa sürede A takımın ilk 11 oyuncusuyken rezerv takıma düşmüş oldu. Bu, Peter Bosz’dan gelen sert bir mesaj gibi görünüyor.

Fortuna karşısında Eindhoven ekibinin stoper tandemini Armando Obispo ile Ryan Flamingo oluşturdu, ancak bu ikili kusursuz bir performans sergilemedi. Flamingo bir gol atsa da, hemen öncesinde PSV’nin yediği ilk golde korkunç bir hata yaptı.

Yine de Gasiorowski’nin, Jong PSV’de ilk 11’de başlamasına bakılırsa, hızlı bir dönüş beklememesi gerekiyor gibi görünüyor. Bu arada, Fortuna karşısında doksan dakika boyunca yedek kulübesinde oturan Esmir Bajraktarevic’e de yer var.

Jong PSV, pazartesi akşamı küme düşen FC Volendam ile karşı karşıya gelecek. Onlar ise küme düşmenin ardından Robin van Cruijsen, Kayne van Oevelen, Gibson Yah ile kiralık oyuncular Dave Kwakman ve Nick Verschuren’in ayrılığıyla ciddi ölçüde güç kaybetti.

Jong PSV ilk 11’i: Smolenaars; Bassey, Merién, Gasiorowski, Verhulst; Bawuah, Sidibé, Van den Berg, Koller; Bajraktarevic, Kluit

FC Volendam ilk 11’i: Steur; Payne, Kleijn, Amevor, Ugwu; Bukala, Huisman, Niemeijer; Doodeman, Veerman, Wolff