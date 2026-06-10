10 milyon avroluk fark... Liverpool'un yıldızı, Inter'in teklifiyle Iraola'ya baskı yapıyor

Liverpool'un yıldızlarından biri, yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde üstleneceği rolün netleşmesini beklerken, gelecek dönemini şekillendirebilecek bir kararın eşiğinde bulunuyor. Bu arada Inter Milan, durumu yakından takip ediyor ve oyuncuyu İtalya ligine transfer olmaya ikna etmek için çabalarını yoğunlaştırıyor.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Curtis Jones'un artık Inter Milan'ın orta saha için bir numaralı hedefi olduğunu, onu Udinese'den Arthur Atta'nın izlediğini yazdı.

Jones'un Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve sadece birkaç hafta önce, eski teknik direktör Arne Slot ile gergin ilişkisi nedeniyle Anfield'dan ayrılmak için baskı yapıyordu.

Haberde, "Ancak, Slott'un yerine Liverpool'a gelen Iraola ile birlikte, Jones şu anda yeni teknik direktörüyle görüşerek Anfield'daki gelecek planlarını tartışmayı bekliyor" denildi.

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Gazeteye göre, "Inter Milan, İngiliz orta saha oyuncusu için Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor, ancak şu anda Nerazzurri'nin teklifi ile Liverpool'un istediği fiyat arasında 10 milyon euroluk bir fark var."

Liverpool'un kanat oyuncusu Federico Chiesa, geçtiğimiz günlerde Jones'un olası transferine işaret ederek, takım arkadaşının kendisine İtalya'daki yaşam hakkında tavsiyeler istediğini söyledi.

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