10 milyon alevlendirdi: Nunez ile Hilal arasındaki krizin aslı nedir?

Basında son saatlerde çıkan haberler, Uruguaylı Darwin Nunez'in Hilal'den Diriyah'a kiralanmasının detaylarına dair geniş bir tartışma başlattı. "Lider"in, kiralık dönem boyunca golcüsünün maaşının büyük bir kısmını üstleneceği yönündeki iddialar, kararın gerçek maliyetine ilişkin soru işaretleri doğurdu.

Aktarılanlara göre Hilal, Nunez'in yıllık maaşının yaklaşık 10 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek; Diriyah ise oyuncuya yalnızca 5 milyon Euro ödeyecek. Toplamda yıllık 15 milyon Euro'luk bir maaş söz konusu ve bu durum, transferin detaylarını taraftarlar arasında büyük bir tartışmanın odağı hâline getirdi.

Bu rakamlar geniş yankı uyandırdı; özellikle başka bir kulübe kiralık olarak giden bir oyuncunun maaşının büyük bölümünü Hilal'in üstlenmesi, kulüplerin kadrolarını ve bütçelerini daha verimli yönetme çabası içinde olduğu bir dönemde transferin mali açıdan mantığına dair soruları gündeme getirebilir.

Hilal'in herhangi bir kısmı üstlendiğini yalanlayan farklı bir anlatı

Ancak bu anlatı yalanlanmadan geçmedi. Suudi Arabistan'ın "El-Yevm" gazetesi tamamen farklı detaylar ortaya koyarak, Hilal'in Nunez'in Diriyah'ta bulunduğu dönem boyunca maaşının hiçbir kısmını üstlenmeyeceğini vurguladı.

Gazetenin aktardığına göre, Hilal'in oyuncunun maaşından 10 milyon Euro ödeyeceğine dair dolaşan bilgi anlaşmanın gerçeğiyle örtüşmüyor. Bu da Nunez'in maaşından kiralık dönem boyunca Diriyah'ın sorumlu olacağı ve "Lider"in bu konuda ek bir mali yük altına girmeyeceği anlamına geliyor.

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Dolayısıyla transferin mali detaylarının gerçeği konusundaki tartışma, birbiriyle çelişen iki anlatının varlığında sürüyor: İlki Hilal'in Nunez'in maaşından 10 milyon Euro üstlendiğini söylüyor, ikincisi ise bunu tamamen yalanlıyor. Nihai tablo ise sözleşmenin resmi detaylarının ve taraflar arasındaki anlaşmanın ortaya koyacaklarına bağlı olacak.

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Her hâlükârda Nunez dosyası artık yalnızca bir oyuncunun Hilal'den Diriyah'a transferi olmaktan çıkarak, kiralamanın gerçek mali değerine ve oyuncunun maaşını kimin üstlendiğine dair bir tartışmaya dönüştü; taraftarlar ise 10 milyon Euro etrafındaki tartışmayı sonlandıracak kesin anlatıyı öğrenmek için beklemede.