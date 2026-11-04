10 kulüp ve 10 milli takım: CAF ödülleri için güçlü Arap rekabeti

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 yılının Afrika'nın en iyi kulübü ve en iyi milli takımı ödüllerine aday gösterilenlerin listelerini açıkladı. Listelerde Arap kulüpleri ve milli takımları güçlü bir şekilde yer aldı.

Kıtanın en iyi kulübü ödülüne aday gösterilen listede 10 kulüp yer aldı. Bunların başında Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile Afrika Konfederasyon Kupası şampiyonu Cezayir temsilcisi USM Alger geliyor.

Listede ayrıca yine Cezayir'den Şabab Belouizdad'ın yanı sıra üç Fas kulübü yer alıyor: AS FAR, Olympic Safi ve Nahdat Berkane.

Listede ayrıca şu takımlar da bulunuyor: Mısır temsilcisi Zamalek, ASEC Maniema Union (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Hilal (Sudan) ve Esperance (Tunus).

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2026 Afrika'nın en iyi milli takımı ödülü adayları

En iyi milli takım kategorisinde ödül için on takım yarışıyor. Bunların başında 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Fas, ikincisi Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna ulaştıktan sonra adaylıklara giren Mısır ve Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez son 32 turuna kalan Cape Verde, ayrıca Cezayir ile Tunus geliyor.

Liste Gana, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Afrika milli takımlarıyla tamamlanıyor.

CAF 2026 ödül töreninin, aday gösterme aşamasının tamamlanmasının ardından farklı kategorilerdeki kazananların açıklanacağı 7 Aralık tarihinde Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenmesi planlanıyor.

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