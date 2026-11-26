Milan, Yunanistan'ın başkentindeki kritik Avrupa Ligi maçına hazırlanırken tarihinin en ünlü zaferlerinden birini yaşadığı yere döndü. Kulüp efsanesi Filippo Inzaghi, 2007'de attığı iki golle Liverpool karşısında Avrupa zaferini getirdiği o unutulmaz geceyi anlattı.

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Zaferin yaşandığı yere dönüş

Milan kadrosu kritik Avrupa kupası maçı için Atina'ya gelirken kulübün 2007 Şampiyonlar Ligi zaferinin anıları yeniden canlandı. Golcülüğüyle o döneme damga vuran Inzaghi, kulüp futbolunun zirvesine çıktığı şehre dönmenin kendisinde uyandırdığı duyguları anlattı. Avrupa Ligi'nde zor bir durumda olan Milan, dört maç sonunda yalnızca üç puan topladı. Rakibi Olympiacos ise 10 puanla yenilgisiz durumda .

“Kariyerimin en büyük gecelerinden birini Atina'da yaşadım. Özel anılarla bağdaştırdığım bir şehir ve bu yüzden kalbimde her zaman özel bir yeri olacak” diyen Inzaghi, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Şampiyonun 10 günlük uykusuzluğu

2007 finali, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı yaşadığı yürek burkan yenilginin ardından bunu telafi etmek isteyen Milan için çok büyük önem taşıyordu. O maçta Milan ilk yarıyı 3-0 önde kapatmış, ancak Liverpool İstanbul'da müthiş bir geri dönüşe imza atıp penaltılarla kazanmıştı.

2007 finali öncesindeki anılarını paylaşan Inzaghi, “Maçı beklediğim günleri hatırlıyorum. O finalin ne kadar önemli olduğunu biliyordum ve özel bir akşam olabileceğini hissediyordum” dedi. Maçtaki en sevdiği anın ikinci golü olduğunu belirterek şunları ekledi: “İkinci gol en güzeliydi. Kupanın gerçekten çok yakın olduğunu o an anladım.” O gecenin yoğun duyguları öylesine derindi ki Inzaghi, kutlamalar sona erdikten çok sonra bile başardıklarının gerçekliğini kavramakta zorlandı.

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Eski İtalya millî futbolcusu, “10 gün uyumadım. Gecenin bir yarısı uyanıp finalin ve attığım gollerin bir rüya olduğunu düşünüyordum” dedi.

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Dünya Kupası ile Şampiyonlar Ligi zaferlerini karşılaştırdı

Hem kulübüyle hem de İtalya millî takımıyla başarı yaşayan Inzaghi, İtalya'nın dünya sahnesindeki son zaferi olan 2006 Dünya Kupası'nı da kazanmıştı. Forvet, İtalya'nın grup aşamasında Çek Cumhuriyeti'ni yendiği maçta bir gol atarak o turnuvaya katkıda bulunmuştu. Bu başarılar, hangisinin kendisi için daha önemli olduğu sorusunu sık sık gündeme getiriyor.

Inzaghi, “Bunlar iki farklı anı çünkü ikisi de futbol kariyerimi zenginleştirdi. Dünya Kupası zaferi her futbolcu için en büyük onurdur. Ancak Atina'nın Milan tarihi açısından özel bir anlamı vardı. Tribünden izlediğim hayal kırıklığı yaratan bir finalin ardından geliyorduk ama bu kez sahadaydım ve zafere katkıda bulunabildim. Kader bana ikinci bir şans verdi ve sonucun nasıl olduğunu artık biliyoruz. Yine de bu iki görkemli geceyi sıralayamam çünkü bu başarıların her biri benim için farklı bir anlam taşıyor” diye açıkladı.

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Bugünün Milan'ına mesaj

Kişisel anılarından Milan'ın bugünkü zorluklarına geçen Inzaghi, Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç öncesinde takıma seslendi. Avrupa Ligi sıralamasında 28. sırada bulunan Milan, bir sonraki tura kalma hakkı veren basamakların dışında. Bu nedenle turnuvada ilerleme umutlarını yeniden canlandırmak için bugünkü maçta galibiyet büyük önem taşıyor.

Inzaghi sözlerini şöyle tamamladı: “Milan'da olağanüstü yıllar geçirdim. Taraftarlarla aramdaki bağ, goller ve galibiyetlerle ama aynı zamanda her zaman göstermeye çalıştığım özveriyle kuruldu. Tüm bunların zamanın sınavından geçtiğini bilmek benim için çok şey ifade ediyor. Umarım maça büyük bir karakter koyarlar ve harika bir Avrupa gecesi yaşayarak evlerine dönerler. O formanın ne kadar önemli olduğunu ve taraftarların böyle bir maçta ne kadar büyük beklentileri olduğunu biliyorum. Umarım takım onlara sevinç ve galibiyet yaşatır.”