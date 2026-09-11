El-Ahli forveti İngiliz Ivan Toney, Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonundaki 10. golünü kaydederek selefi Suriyeli Omar Al Somah'ın rekorunu geride bıraktı.

El-Ahli, Roshn Ligi'nin yedinci haftasında bugün cuma günü Cidde'deki İnma Stadı'nda El-Hazm'ı ağırladı.

Ivan Toney, karşılaşmanın 32. dakikasında kendisinin kazandığı bir penaltıdan El-Ahli'nin El-Hazm ağlarına ikinci golünü kaydetti.

İngiliz forvet, ilk yarının son dakikasında ise Salih Ebu Şamat'ın şutunu kalecinin uzaklaştırmasının ardından topun boş kaleye önünde kendisine gelmesiyle kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

Böylece Toney, Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonundaki 10. golüne ulaşarak turnuvanın gol krallığı sıralamasının zirvesine yerleşti ve kendisini en yakından takip eden isme tam 6 gol fark attı.

30 yaşındaki oyuncu bu 10 golü yalnızca ilk 7 haftada kaydetti ki bu, 2024 yazında Brentford'dan katıldığı El-Ahli'deki kariyerinin en iyi başlangıcı.

Toney, 2024-2025 sezonunda 10. golünü Suudi Ligi'nde ancak 17 maç sonra kaydetmişti; geçen sezon ise aynı sayıya 13 maç sonra ulaşmıştı.

Ivan Toney ayrıca Omar Al Somah'ın adına yazılı tarihi rekora da ortak oldu. Suriyeli oyuncu, 2009-2010 sezonunun başından bu yana Suudi Ligi'nin ilk 7 haftasında 10 gol kaydeden tek isimdi.

Opta istatistik ağına göre, Suriyeli forvet bu rekoru da El-Ahli formasıyla, tam olarak Suudi Ligi'nin 2016-2017 sezonunun ilk 7 haftasında elde etmişti.

Hatırlatmak gerekirse, Ivan Toney daha önce Suudi Ligi gol krallığı unvanını hiç kazanamamış, iki sezon önce En-Nasr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, geçen sezon ise El-Kadisiye'nin yıldızı Meksikalı Julian Quinones'in arkasında ikinci sırada kalmıştı.

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