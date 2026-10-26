Barcelona, bir hafta içinde önce Paris Saint-Germain ardından Real Madrid karşısında aldığı yenilgilerin ardından ağır bir darbe aldı. Katalan ekibi, sezon başından bu yana üst üste 10 galibiyet elde ettikten sonra kendisine eşlik eden parlaklığının bir kısmını yitirdi; bu iki büyük maç ise analistleri endişelendiren sorunları gözler önüne serdi.

Fransız "RMC Sport" ağındaki "After Foot" programına göre, Barcelona'nın son performansları hayal kırıklığı yarattı. Fark yaratabilecek bir grup oyuncuya sahip olmasına rağmen takımın özellikle kritik anlarda alışılmış hücum seviyesini gösterememesi dikkat çekti.

Gazeteci Edgar Groleau, takımın performansının kendisine kandırılmış gibi hissettirdiğini söyledi. Barcelona'nın hücum anlayışı ve Raphinha ile Lamine Yamal gibi oyuncularının yetenekleri aracılığıyla olağanüstü bir görüntü sunduğunu, ancak önemli sınavlarda hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Daniel Riolo ise Barcelona'nın elde ettiği büyük galibiyetlerin ve attığı güzel gollerin bazılarını takımın seviyesini abartmaya ittiğine işaret etti; takımın oyun anlayışının onu değerlendirmeyi daha da zorlaştırabileceğini değerlendirdi.

Lamine Yamal'ın seviyesindeki düşüş, endişe nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Nitekim Paris Saint-Germain karşısında gol attı, ancak Şampiyonlar Ligi'nde Lucas Hernandez'in, ardından El Clasico'da Marc Cucurella'nın sıkı markajına maruz kaldıktan sonra iki maç boyunca etkili olmakta zorlandı.

Jean-Louis Tourre, rakibin birebir markaj uyguladığı durumlarda Yamal'ın alışılmış seviyesini gösterememesinin bir sorun teşkil edebileceğini söyledi; bunu oyuncunun gelişim sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Bu geri adıma rağmen Barcelona'nın sezonu hakkında hüküm vermek için henüz erken. Zira takım La Liga'da zirvede yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.