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10 felaket dakika: "Körfez 27" Haydar Abdülkerim'i Nasr ile zora soktu

Kuveyt - Irak
Kuveyt
Irak
Gulf Cup
H. Abdulkareem
Al Nassr FC
Premier Lig
Kuveyt
Irak
Suudi Arabistan

Iraklı orta saha oyuncusu zor durumda

Al-Nassr ve Irak Milli Takımı orta saha oyuncusu Hayder Abdulkerim, "Körfez 27" olarak bilinen Arap Körfezi Kupası'nda felaket niteliğinde 10 dakika yaşayarak Suudi kulübündeki konumunu daha da zayıflattı.

Irak Milli Takımı bugün cumartesi günü, "Körfez 27" turnuvasının grup aşamasının ikinci turunda, Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda Kuveyt Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçta Hayder Abdulkerim, geçen maçta Umman karşısında da tekrarlanan durumun ardından, üst üste ikinci kez Irak Milli Takımı'nın yedek kulübesinde yer aldı.

Al-Nassr orta saha oyuncusu ikinci yarının ortasında oyuna girdi, ancak sahaya çıkmasından sadece yaklaşık 10 dakika sonra bir penaltıya sebep oldu ve Yusuf Nasır bu penaltıdan Kuveyt Milli Takımı'nın beraberlik golünü kaydetti.

Hayder Abdulkerim, geçtiğimiz ocak ayında Iraklı ez-Zevra'dan Al-Nassr'a gelmesinden bu yana büyük sıkıntı yaşıyor; şu ana kadar ilk on birde kendine yer bulmayı başaramadı.

El-Evvel Park Stadı'na geldiğinden bu yana 22 yaşındaki oyuncu, Al-Nassr'ın A takımıyla yalnızca 3 maçta forma giydi ve bu maçlarda ne gol atmayı ne de asist yapmayı başardı.

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