Bu akşam Cuma günü, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanan Al-Ittihad ile Al-Hazm maçı, teknik yeteneklerini sergileyen ve maçın gidişatına belirgin bir katkı sağlayan olağanüstü bir performansın ardından, oyuncu Abdulrahman Al-Aboud'un yeniden parlamasına sahne oldu.

Al-Aboud, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição'nun Al-Ittihad'ın hücum hattını güçlendirme çabası kapsamında, ikinci yarının 64. dakikasında oyuna girdi.

Ve gerçekten de Al-Aboud, Cezayirli Hossam Aouar'dan aldığı sihirli pasın ardından ikinci yarının 72. dakikasında maçın ilk golünü attı.

Ayrıca okuyun... Taraftarların tezahüratları arasında... Hakem uzmanı, Diaby'nin kırmızı kartının doğruluğu konusundaki tartışmayı sonlandırdı

Bu, Al-Aboud'un bu sezon tüm turnuvalarda attığı ilk gol oldu. Son dönemde hem Portekizli teknik direktörün onu kenara alması hem de sakatlığı nedeniyle açıkça zorluklar yaşamıştı.

El-Aboud'un son golü, 15 Mayıs 2025'e dayanıyor. Geçen sezon Roshen Ligi'nin 32. haftasında Al-Raed'in kalesini havalandırmış ve o dönemde eski Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın en önemli kozlarından biri olmuştu.

El-Aboud, 10 ay sonra geri dönerek bu sezon ilk izini bıraktı ve dalgalı sonuçlar ve bariz düşüşle boğuşan, görevden alınma tehditleriyle karşı karşıya olan Consesao'nun kalbini canlandırdı.







