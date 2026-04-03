Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
10 ay sonra... Plan'ın sihirli kağıdı, Conselha'nın kalbini Al-Ittihad ile yeniden canlandırdı

Albay'ın yıldızı yeniden parlıyor

Bu akşam Cuma günü, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanan Al-Ittihad ile Al-Hazm maçı, teknik yeteneklerini sergileyen ve maçın gidişatına belirgin bir katkı sağlayan olağanüstü bir performansın ardından, oyuncu Abdulrahman Al-Aboud'un yeniden parlamasına sahne oldu.

Al-Aboud, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição'nun Al-Ittihad'ın hücum hattını güçlendirme çabası kapsamında, ikinci yarının 64. dakikasında oyuna girdi.

Ve gerçekten de Al-Aboud, Cezayirli Hossam Aouar'dan aldığı sihirli pasın ardından ikinci yarının 72. dakikasında maçın ilk golünü attı.

Bu, Al-Aboud'un bu sezon tüm turnuvalarda attığı ilk gol oldu. Son dönemde hem Portekizli teknik direktörün onu kenara alması hem de sakatlığı nedeniyle açıkça zorluklar yaşamıştı.

El-Aboud'un son golü, 15 Mayıs 2025'e dayanıyor. Geçen sezon Roshen Ligi'nin 32. haftasında Al-Raed'in kalesini havalandırmış ve o dönemde eski Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın en önemli kozlarından biri olmuştu.

El-Aboud, 10 ay sonra geri dönerek bu sezon ilk izini bıraktı ve dalgalı sonuçlar ve bariz düşüşle boğuşan, görevden alınma tehditleriyle karşı karşıya olan Consesao'nun kalbini canlandırdı.



