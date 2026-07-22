Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'in geleceği, oyuncunun Barcelona'ya gitme isteği ile kulübünün onu elde tutma ısrarı arasında hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Alvarez, Arjantin Millî Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında Atleti'den ayrılmak istediğini açıkladı ve bu açıklamalar İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

Barcelona, Alvarez'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırırken, Atletico Madrid, sözleşmesindeki 500 milyon euroluk serbest bırakma bedelinin ödenmesini imkânsız bir şart olarak öne sürüyor.

İspanyol "Marca" gazetesi ise Atletico Madrid'in, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalinde forma giyen ve başında Alvarez'in de bulunduğu tüm Atleti oyuncularının yeni sezon hazırlıkları için kırmızı-beyazlıların kampına katılma tarihini 10 Ağustos olarak belirlediğini aktardı.

Gazete, Alvarez'e yakın kaynakların, oyuncunun kendisini Barcelona'ya satması için Madrid ekibine büyük baskı yapmak amacıyla Atletico Madrid antrenmanlarına belirlenen tarihte dönmeye niyeti olmadığını doğruladığını belirtti.

Durum, yaklaşık 3 hafta içinde daha net bir hal alacak: Alvarez, Atletico Madrid'e başkaldırıp kulüp yönetimine karşı isyan bayrağını mı açacak, yoksa belirlenen tarihe uyup kırmızı-beyazlıların antrenmanlarına mı katılacak?