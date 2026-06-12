"1 ölü, 3 yaralı"... Messi ve takım arkadaşlarının kampını sarsan korkunç kaza

2026 Dünya Kupası'na katılan Arjantin milli futbol takımının konakladığı yerin yakınında, ABD'nin Kansas City kentinin güneyinde bugün Cuma günü meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı. Bu olay, dünya kupası müsabakalarının başlamasıyla birlikte geniş çapta endişe yarattı.

ABD'li "Fox Four" sitesinin haberine göre, Kansas City polisi Old Santa Fe Yolu yakınlarında silahlı saldırı ihbarı aldı ve hemen bir apartmana intikal etti. Burada silahla yaralanmış bir genci buldu ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca, ateşli silah yaralanmalarına maruz kalan 3 kişi daha bulundu; bunlardan birinin durumu hayati tehlike arz ediyor.

Polis, olay yerinde bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı, ancak şu ana kadar kendisine resmi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayet masası dedektifleri ve olay yeri inceleme ekibi, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için delil toplama ve tanık ifadeleri alma işlemlerine başladı.

İlk raporlarda olay ile Arjantin milli takımının konaklama yeri arasında doğrudan bir bağlantı olduğu ortaya çıkmadı, ancak olayın takımın konaklama yerine yakın bir yerde meydana gelmesi, özellikle Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte sıkılaştırılan güvenlik önlemleri göz önüne alındığında, büyük ilgi uyandırdı.

Bu olay, Meksiko'daki Azteca Stadyumu çevresinde, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan ve 80 bin seyirci önünde ev sahibi takımın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Dünya Kupası açılış maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarının ardından meydana geldi.

Fransız "RMC Sport" sitesine göre, yoğun güvenlik önlemleri altında, stadyumun dışında onlarca öğretmen, kayıp Meksikalıların yakınları ve öğrenci aktivistleri polis güçleriyle çatıştı. Bazıları güvenlik bariyerlerini aşmayı başardı ve stadyum çevresini korumakla görevli polislerle yumruk yumruğa girdi.

Sitede, sopalarla bir dizi aracın camlarının kırıldığı görüldü. Bu durum, Meksika polisini göz yaşartıcı gaz kullanmaya ve at sırtındaki polisleri göstericileri kuşatmak için sevk etmeye itti. Göstericiler yaya olarak dağıldı. Bu sahneler, Dünya Kupası açılışında eşi görülmemiş bir güvenlik gerginliğini yansıtıyordu.