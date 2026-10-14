1. FC Köln'de yeni "yarı zamanlı iş": Said El Mala'ya bir taviz daha mı?

Sonuçta sürpriz bir şekilde Köln'de kalmasının ardından El Mala, yüksek bir maaş artışı ve prestijli 10 numaralı formanın yanı sıra kendini daha fazla gösterme fırsatı da bulacak gibi görünüyor. Sport Bild'e göre yetenekli oyuncuya, güçlü yönlerini belli bir pozisyona daha az bağlı kalarak daha iyi sergileyebilmesi için sahada ek özgürlükler vaat edildi.

Hafta sonu Borussia Mönchengladbach'a karşı büyük sevinçle kutlanan derbi galibiyetinde (2-1) El Mala'nın sol kanattaki asıl pozisyonuna daha az bağlı kaldığı ve bazı anlarda belirgin biçimde daha merkezde oynadığı görülmüştü. Haberde, Thijs Dallinga (26/çapraz bağ yırtığı) ve Ragnar Ache'nin (28/kas lifi yırtığı) yokluğunda Köln ekibinin şu anda ciddi bir forvet sorunu yaşaması nedeniyle El Mala'nın "yarı zamanlı forvetlik" yaptığı belirtiliyor.

Bu hamle Gladbach karşısında da işe yaradı. El Mala'nın galibiyet golünün ardından, olası bir yenilgide işini kaybedebilecek olan Wagner şunları söyledi: "Said önüne çıkan fırsatları değerlendirmeli. Dışta kaldığında ve kanatta rahatça savunulabildiğinde sık sık zorlanıyor çünkü orada iki oyuncuyla marke edilebiliyor. Ama merkezden dışa açıldığında onu savunmak o kadar kolay olmuyor ve daha rahat boşluk bulabiliyor. Ona bu özgürlükleri vermeyi başarmalıyız. Daha merkezi bir pozisyonda oynatarak bunu yapmasını sağlayabilirsek bu, onu daha iyi bir oyuncu hâline getirir."

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Said El Mala forvet olarak mı? Tamamen yabancı olduğu bir rol değil

El Mala bu rolü geçen sezonun bazı bölümlerinde de üstlenmişti. Dolayısıyla fikir yalnızca Wagner'e ait değil. Köln ekibinin teknik direktörü, "Forvetlerin sakatlanmasının ardından Said de kendini bu pozisyonda rahat hissettiği ve geliştirmek istediği için yeniden burada oynayıp oynayamayacağını hemen sordu" dedi.

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El Mala, Gladbach karşısında tüm kulvarlardaki beşinci maçında sezonun ikinci golünü attı. Millî maç arasında ise yeni teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Millî Takımı'nda ilk kez forma giymişti.

El Mala, başlangıçta yazın bir üst düzey kulübe transfer olarak atmak istediği sonraki gelişim adımını şimdi Köln'de atmayı umuyor. Bir süre en olası seçenek Borussia Dortmund olarak görülüyordu. Ancak Borussia Dortmund, Köln ekibiyle bonservis bedeli konusunda yapılan çetin görüşmelerin ardından transfer yarışından çekildi ve El Mala 2031'e kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Sözleşmede serbest kalma maddesi bulunmuyor.



