1. FC Köln'de iç karar mı? Said El Mala için transfer pazarlığında BVB üzerindeki baskı artıyor

İlk teklifin Borussia'nın Köln cephesinde büyük rahatsızlık yaratmasına neden olduğu öne sürüldü. Geçen haftaki teklifin, talep edildiği düşünülen 50 milyon euroluk toplam paketin belirgin şekilde altında kaldığı iddia edildi. Buna rağmen kısa süre önce, BVB'de anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağına dair büyük bir iyimserlik olduğu belirtildi.

Ancak Bild gazetesinin bir başka haberine göre bu, Borussia'nın bakış açısından da önemli. Çünkü habere göre kulüp içinde FC yöneticileri, transfer dönemi bitimine kısa bir süre kalana kadar uzaması halinde talep edilen 50 milyon euronun bile bir noktadan sonra yeterli olmayacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Sonuçta Katedral Şehri temsilcisinin, transfer penceresinin son anlarında olası bir alternatifi bulması çok daha zor olacak. Köln'ün kadro planlamacısı Tim Steidten, "Bu aynı zamanda her zaman bir zaman meselesi: Kasalarınız transfer döneminin bitimine iki gün kala dolarsa, o anda bunun da bir değeri kalmaz" dedi. Ayrıca Köln ekibi, uygun bir alternatif belirlemiş olsa bile, ayrılığına izin veren kulüp yeni mali imkanları bileceği için daha fazla bonservis ödemek zorunda kalacak.

Steidten ayrıca Köln cephesinin kendisinin herhangi bir baskı hissetmediğini de açıkça ifade etti: "Bu konuda son derece rahatız. Said, 1. FC Köln'ün oyuncusu ve burada kendini çok iyi hissediyor; biz de Said'le aynı şekilde çok memnunuz, dolayısıyla şu anda başka bir şey konuşmak için hiçbir neden yok."

Anlaşma haftalardır hazır mı? El Mala'yı dev maaş artışı bekliyor

Bu arada El Mala'nın yalnızca BVB ile görüşmeler yaptığı değil, aynı zamanda Kölner Express'e göre kulüp yetkilileriyle perde arkasında haftalardır anlaşmaya vardığı da öne sürüldü.

Ayrıca anne Sabrina El Mala'nın da, FC Brentford'a transferi muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde perspektif eksikliği nedeniyle bozan kişi olarak, Dortmund yönetimiyle yakın temas halinde olduğu belirtildi.

İddialara göre tüm taraflar sözleşmenin ayrıntıları üzerinde de şimdiden uzlaştı. Buna göre 19 yaşındaki oyuncu, Sarı-Siyahlılar'da beş yıllık sözleşme imzalayacak. Sol kanat oyuncusunu ilk sezonunda 5,5 milyon euroluk bir maaşın beklediği, bunun ilerleyen süreçte 8,5 milyon euroya kadar çıkabileceği iddia edildi.

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BVB, Haberler: Kessler, El-Mala transferi için kapıyı açık bıraktı

Kendi etrafındaki tüm bu hareketliliğe rağmen El Mala'nın bunu antrenman sahasında hissettirmediğini, sportif direktör Thomas Kessler de Kicker ile yaptığı röportajda vurguladı: "Her gün son derece profesyonel çalışıyor, kendini tamamen veriyor ve bizim için olağanüstü potansiyele sahip bir oyuncu."

Bu potansiyel nedeniyle Kessler için, "başka kulüplerin böyle bir oyuncuyla ilgilenmesi ve bu konuda spekülasyon yapılması" da pek şaşırtıcı değil. Ancak FC patronu için önemli olan şu: "Durum değişmedi. Said bizim oyuncumuz ve uzun vadeli bir sözleşmesi var." Şimdi "önümüzde olana odaklanmak istediğini ve Said'in takımımızın önemli bir parçası olmasından memnuniyet duyduklarını" söyledi.

Kessler bu görüşmede bir transfer için kapıyı bilinçli şekilde açık da bıraktı: "Temelde şu geçerli: Kararları her zaman 1. FC Köln'ün yararına olacak şekilde alırız. Eğer bir gün hem sportif hem de ekonomik çerçeve koşullarının bizi tamamen ikna ettiği bir an gelirse, elbette bunu değerlendiririz." Ona göre şu anda bu nokta henüz gelmiş değil.