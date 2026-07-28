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Florentino PerezGetty Images

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1,5 milyar dolar ve yolda güçlü bir transfer: Real Madrid tarihi bir güne hazırlanıyor

Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
RB Leipzig
İspanya
Côte d’Ivoire

Benzeri görülmemiş gelirler

Real Madrid artık yalnızca bir futbol kulübü değil, durdurulması imkânsız bir ekonomik makineye dönüştü ve şimdi dünya sporunun tanık olduğu tüm rekorları alt üst etmeye hazırlanıyor.

İspanyol "As" gazetesi, Kraliyet kulübü yönetim kurulunun 28 Temmuz Salı günü belirleyici ve kritik bir toplantı yapacağını, gündeminde sıradan rakamlar değil, dünyanın beklediği tarihi bir açıklamanın yer aldığını doğruladı.

Gazete, Real Madrid'in geçen sezon yaklaşık 1,5 milyar dolarlık, benzeri görülmemiş rekor bir gelire ulaşma yolunda olduğunu belirtti. Bu, tarihte hiçbir spor kuruluşunun elde edemediği bir rakam ve kulübün yalnızca sahada değil, saha dışında da mutlak hâkimiyetini teyit ediyor.

Bu mali patlamanın arkasında, devlerin Florentino Perez'in projesine duyduğu güven yatıyor. Adidas ve Emirates ile yapılan yenilemenin, ardından HP şirketinin katılımının ardından Real Madrid forması, futbol dünyasının en pahalı forması hâline geldi; tek başına sponsorluk gelirlerinden yılda yaklaşık 346 milyon dolar getiriyor.

İspanyol gazete, bu devasa mali gücün doğrudan transfer piyasasına yansıdığını ve Real Madrid'in bu yaz en agresif ve en aktif takım olduğunu belirtti.

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"As", beşinci transferin resmi açıklamasının saatler içinde yapılacağını ortaya koydu. Söz konusu isim, kulübün nihai bir anlaşmaya vardığı, Alman ekibi Leipzig'den gelecek olan Fildişi Sahilili cevher Yan Diomande.

Diomande, teknik direktörün yeni devriminde beşinci imza olacak, ancak son olmayacak; kulüp, ilk takımdaki bazı oyuncuların ayrılmasıyla bağlantılı daha fazla hamle planlıyor.

Kulüp, bu devrimi finanse etmek için gerçek bir altın madenine dönüşen akademisine güvendi; bu yaz yetenek satışından şimdiden 115 milyon dolardan fazla gelir elde etti ve bu rakamın transfer sezonu kapanmadan önce artması bekleniyor.

Teknik direktörün takımı değerlendirmesinin ardından vardığı ilk sonuç netti: Takımın daha fazla hıza ihtiyacı var. Bu da teknik ekibin Valdebebas'taki yeni projesinin can alıcı unsuru olarak gördüğü Diomande transferini bir an önce sonuçlandırmak için yapılan hızlı hamleyi açıklıyor.

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