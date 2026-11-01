1,15 milyar sterlin tehlikede: Manchester United imparatorluğunu tehdit eden büyük çöküş

Manchester United'ın düşüşü artık geçici bir sonuç krizi ya da tek bir galibiyetle aşılabilecek bir tökezleme olmaktan çıktı; takım, kendisini Premier Lig puan tablosunun son derece tehlikeli bir bölgesinde buldu ve taraftarlarının aklına dahi gelmeyecek küme düşme senaryolarını yeniden hatırlatan bir dizi başarısızlıkla boğuşuyor. Dokuz hafta sonunda bu köklü kulüp, geleceğine, oyuncularının takımı krizden çıkarma kapasitesine, hatta Premier Lig'in büyükleri arasında bir kalma mücadelesine sürüklenme ihtimaline dair zorlu soruların önünde, şoke edici rakamlarla karşı karşıya.

Dün cumartesi Chelsea'ye 2-0 mağlup olmasının ardından Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, durumu her zamanki sakinliğiyle ele almaya çalışarak şunları söyledi: "İlerlemeye ve maçları kazanmaya devam etmeliyiz, mesele bu kadar basit."

Ancak bu sözler, basitliğine rağmen, takımı çevreleyen endişelerin boyutunu ortadan kaldırmıyor; özellikle de Carrick, 2002-2003 sezonunda West Ham United forması altında oyuncu olarak bu deneyimi yaşamış biri olarak küme düşmenin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğinden.

West Ham, 2002-2003 sezonunda, birçok kişinin alt lige düşmeyecek kadar büyük olduğuna inandığı bir kadroya sahipti. Carrick'in yanı sıra takımda İngiltere Milli Takımı kalecisi David James ve Joe Cole, Jermain Defoe ve Trevor Sinclair gibi, her biri çeşitli kulvarlarda 40 maç barajını aşan öne çıkan bir dizi isim yer alıyordu.

Buna rağmen büyük isimler takımı kurtarmaya yetmedi; West Ham, sezonu 42 puanla sondan üçüncü sırada tamamlayarak Birinci Lig'e düştü.

Bu puan, hâlâ 38 haftalık bir sezonda Premier Lig'den küme düşen bir takımın topladığı en yüksek puan sayısı olmaya devam ediyor; bu da büyük kulüplerin tökezleme ihtimalleri konuşulurken West Ham deneyimine özel bir önem kazandırıyor.

Manchester United'ın mevcut durumuna bakıldığında rakamlar daha da endişe verici görünüyor; zira takım ilk dokuz maçtan yalnızca yedi puan topladı ve aynı ortalamayı sezon sonuna kadar sürdürürse 30 puan barajına ulaşamayacak, bu da onu son derece zor bir konuma sokan bir ortalama.

Peki bu başlangıç, Manchester United'ın gerçekten küme düşme mücadelesine girmeye aday olduğu anlamına mı geliyor?

United'ı tehlike bölgesine geri döndüren tarihi bir rakam

Manchester United'ın Birinci Lig'den en son ne zaman düştüğünü hatırlayabilmek için insanın altmış yaşına yaklaşmış olması gerekiyor.

O olay, kulübün eski efsanesi Denis Law ile ilgili meşhur bir hikâyeyle bağlantılı. Law, eski takımına karşı oynanan maçta Manchester City lehine topuğuyla bir gol attı ancak golü kutlamadı. Yaygın anlatıya göre o gol, United'ın küme düşmesinin doğrudan sebebiydi; ama gerçek şu ki takımın kaderi, o dönemki teknik direktörü Tommy Docherty yönetiminde zaten belli olmuştu.

Kasım 1986'dan bu yana Manchester United, Ron Atkinson'ın yerine göreve gelen Sir Alex Ferguson yönetiminde ilk iki maçta yalnızca bir puan topladığında, dokuz ya da daha fazla maç oynadıktan sonra kendisini küme düşme hattında bulmamıştı.

O tarihten bu yana herhangi bir sezonda en az dokuz maç geçtikten sonra takımın bulunduğu en düşük sıra ise 1989-1990 sezonundaki on yedinci sıraydı. Bugün kulüp aynı sıraya geri dönüyor; her ne kadar cumartesi maçlarında rakiplerinin tökezlemesi bu konumda bulunmasına esas katkıyı yapmış olsa da.

Olumsuz göstergeler puan tablosundaki sıralamayla da sınırlı kalmıyor; zira takım tüm kulvarlardaki son dokuz maçında herhangi bir galibiyet elde edemedi ve bu, 1988-1989 sezonundan bu yana en kötü serisi.

Ayrıca bu sezon ligde elde ettiği tek galibiyet de büyük zorlukla geldi; takım, ağustos ayında kendi sahasında Ipswich Town karşısında geriye düştüğü maçı galibiyete çevirmişti.

Amorim'den Carrick'e: Kâbus senaryosu tekrar mı ediyor?

Son yıllarda Manchester United taraftarlarının takımlarını alt sıralarda görmeleri ilk kez yaşanmıyor; kulüp, Ruben Amorim yönetiminde 37 maç geçtikten sonra 2024-2025 sezonunu on altıncı sırada tamamlamıştı.

Ancak iki durum arasındaki karşılaştırma önemli bir farkı ortaya koyuyor; zira United o dönemde, sondan üçüncü sırada yer alan Leicester City'nin 14 puan önündeydi ve hayal kırıklığı yaratan performansına rağmen o sezonun hiçbir aşamasında fiilen küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya değildi.

Buna karşılık, geçen sezon Tottenham Hotspur'un yaşadığı deneyim, mevcut endişelerle daha fazla bağlantılı bir örnek sunuyor; takım, müsabakanın bitimine dört hafta kala sondan üçüncü sırada yer alıyor ve West Ham'ın yalnızca iki puan gerisinde bulunuyordu.

Dolayısıyla Manchester United'ın küme düşmeyi önleme mücadelesine girmesi, kulübün imkânları ve ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında uzak bir ihtimal olsa da teorik olarak mevcut bir olasılık olmayı sürdürüyor; özellikle de bu sezon beklenen gelirlerinin 700 milyon sterlini aşması nedeniyle.

Carrick'e, oyuncularının bu dönemin zorluğuna uygun zihinsel bir değişim gerçekleştirmeye muktedir olup olmadıkları sorulduğunda, teknik direktör olayın olumlu tarafına bakmayı tercih ederek şunları söyledi: "Olaya bu açıdan bakabilirsiniz ya da maçları kazanmayı başarırsanız puan tablosunda ne kadar hızlı yükseleceğinizi düşünebilirsiniz. Duruma bu şekilde yaklaşmalıyız."

Bununla birlikte, sıralamayı iyileştirmekten söz etmek, sahada sonuçlara dönüşmediği sürece yeterli olmayacak; takımın krizi derinleşmeden galibiyet ritmini yeniden yakalamaya şiddetle ihtiyacı var.

Alev alev bir fikstür ve etkili eksikler: Carrick'in geleceği için gerçek bir sınav

Manchester United'ı 8 Kasım'da Old Trafford'da Aston Villa karşısında zorlu bir maç bekliyor; ancak bu, çetin sınavlardan oluşan bir dizinin yalnızca başlangıcı olacak.

Takım, sonraki yedi maç içinde Liverpool, Newcastle United ve Arsenal karşısında deplasmanda oynamak zorunda kalacak; bunlar, takım dengesini hızla yeniden kazanamazsa oyuncular ve teknik ekip üzerindeki baskıyı artırabilecek maçlar.

Şu an için Carrick'in geleceğine dair net bir gösterge bulunmuyor; her ne kadar Chelsea yenilgisi öncesindeki beklentiler, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında takımın başında kalmaya devam edeceğine işaret etse de.

Ancak durum olağanüstü bir hal aldı ve özellikle son dönemdeki sonuçların sorumluluğunun büyük bir bölümünü taşıyan bazı oyuncuların seviyesindeki düşüş göz önüne alındığında, kulüp yönetiminin önümüzdeki dönemde ne karar vereceğini kesin olarak söylemek mümkün değil.

Manchester United, bir sonraki maçta etkili unsurlarından birinin hizmetini kaybedecek; zira Lisandro Martínez'in, Chelsea karşısında kırmızı kart görmesinin ardından aldığı ceza nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Dünya Kupası finalinin yönetiminde görev almış eski hakem Darren Cann, Arjantinli savunmacının kırmızı kart görmesini BBC Sport üzerinden "haksız" olarak nitelendirdi.

Martínez etrafındaki soru işaretleri yalnızca cezayla sınırlı kalmıyor; kulüpteki uzun vadeli geleceğine de uzanıyor. Zira sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona eriyor ve bir sezon daha uzatılmasına imkân tanıyan bir madde bulunuyor.

Arjantinli savunmacının yaşadığı tekrarlayan sakatlıklar, bu maddenin devreye sokulmasının yararlı olup olmayacağına dair şüpheler doğuruyor; bu da geleceğini, önümüzdeki aylarda United yönetiminin gündemine girebilecek dosyalardan biri haline getiriyor; her ne kadar ayrılığı en erken ocak ayından önce gerçekleşmeyecek olsa da.

Küme düşmenin faturası: Manchester United imparatorluğunu tehdit eden mali bir felaket

Yalnızca dokuz hafta geçmişken Manchester United'ın küme düşmesinin mali sonuçlarından söz etmek erken görünebilir; ancak kulübün büyüklüğü ve ekonomik yükümlülükleri, bu senaryoyu İngiliz futbolunun büyükleri arasındaki yerini kaybetmekten çok daha korkutucu kılıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında, futbolun mali işlerinde uzman ve "The Esk" adıyla tanınan blog yazarı Paul Quinn, Tottenham'ın alt lige düşmesi halinde gelirlerinde 197 ile 235 milyon sterlin arasında toplam bir kayba uğrayabileceğini tahmin etmişti.

Manchester United'a gelince, ticari konumu ve televizyon yayın haklarından elde ettiği devasa gelirler göz önüne alındığında kayıpların boyutu daha da acı verici olabilir; bu gelirler, küme düşen kulüplere ayrılan tazminat tutarlarını, olası mali uçurumun yalnızca sınırlı bir kısmını karşılamaya yeter kılmaktan uzak hale getiriyor.

Ayrıca oyuncu sözleşmelerinin de illaki küme düşmeye ilişkin açık maddeler içerdiği düşünülmüyor; bu senaryonun ticari anlaşmalar ve sponsorluklar üzerindeki etkisinin niteliği ise, kulübün bu kaynaklardan elde ettiği gelirlerin büyüklüğüne rağmen hâlâ bilinmiyor.

United'ın üstlendiği borç miktarı göz önüne alındığında tablo daha da karmaşıklaşıyor; yaklaşık 1,15 milyar sterline ulaşan bu borçlar arasında geçtiğimiz haziran ayında daha yüksek faiz oranlarıyla yeniden müzakere edilen tahviller, bunun yanı sıra döner kredi imkânları ve oyuncu transfer anlaşmaları karşılığında ödenmesi gereken tutarlar yer alıyor.

Aynı zamanda kulüp, yeni bir stat inşasına yönelik planlarına son şeklini vermeden önce taraftarlarıyla istişarelerde bulunmaya hazırlanıyor; bu planların 2027 yılının sonlarında ya da 2028 yılının başında sunulması bekleniyor.

Chelsea maçında, Manchester United taraftarlarının yeni stat inşası fikrine karşı attığı tezahüratlar yeniden duyuldu; bu, kendisini iç içe geçmiş sportif, mali ve idari zorluklarla karşı karşıya bulan kulübün geleceğine dair bölünmüşlüğün boyutunu yansıtan bir manzaraydı.

Küme düşme hayaleti uzak bir ihtimal, ama United'ın krizi salt bir sıralamadan daha büyük

Manchester United'ın küme düşmesini şu an için olası bir senaryo olarak ele almak mümkün değil; zira kulübün imkânlarıyla sahaya yansıttıkları arasındaki fark hâlâ büyük, ayrıca sezon henüz yarısına ulaşmadı ve rotayı düzeltmek için bol zaman var.

Ancak felaketi uzak görmek, takımı bu duruma getiren göstergeleri görmezden gelmek anlamına gelmiyor; süregelen düşüş, olumsuz sonuçlar dizisi, teknik istikrarın yokluğu ve oyuncu seviyelerindeki dalgalanma, Old Trafford'un kulislerinde endişeyi haklı kılan etkenlerin tümü.

Sonuç olarak Carrick, sakin sözlerin takımı kurtarmaya yetmeyeceğinin ve bu tünelden çıkmanın tek yolunun galibiyetler elde etmek ve Manchester United'ın yitirdiği karakteri yeniden kazanmak olduğunun farkında.

Peki İngiliz devi, küme düşme hayaleti salt teorik bir ihtimalden gerçek bir kâbusa dönüşmeden çöküşü durdurmayı başarabilecek mi?