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1, 10 ve 3000 numaralı goller… Mısır milli takımını elemeyi sağlayan gol, Dünya Kupası tarihine geçti

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
E. Fernandez
Arjantin
Mısır
ABD

Enzo Fernández, uzatma dakikalarında galibiyeti getiren golü attı

Mısır milli takımını 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen gol, bazı dikkat çekici istatistiklere imza atarak turnuva tarihine geçti.

Mısır milli takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Arjantin milli takımının üçüncü golü, orta saha oyuncusu Enzo Fernández tarafından maçın uzatma dakikalarında geldi; Fernández, ortayı ustaca bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

"Sepakka" ağının verilerine göre, Enzo Fernández bu yılki Dünya Kupası'nda gol atan ilk Chelsea oyuncusu oldu.

Ayrıca bu gol, bu yılki Dünya Kupası'nda uzatma dakikalarında atılan ve galibiyeti getiren onuncu gol oldu; bu sayı, önceki tüm Dünya Kupası turnuvalarını geride bıraktı.

Buna ek olarak, bu gol, 1930 yılında Uruguay’da düzenlenen ilk Dünya Kupası’ndan bu yana turnuva tarihinde atılan 3000. gol oldu.

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