Spor hukuku alanında uzman bir hukukçu, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu davasında Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Senegal lehine verdiği kararın ardından Fas Futbol Federasyonu'nun İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurma girişimini değerlendirdi.

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Spor Tahkim Mahkemesi önündeki uyuşmazlıklarda 25 yıllık deneyime sahip Senegalli avukat Moustapha Kamara, CAS kararlarına itiraz için İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurulmasının son derece nadir görülen bir durum olduğunu açıkladı. Kamara, meslek hayatı boyunca hiçbir meslektaşının bu yola gittiğine tanık olmadığını belirtti.

Avukat şöyle konuştu: "Spor Tahkim Mahkemesi ile 25 yıl boyunca çalıştım, onunla ilgili çok sayıda makale ve eser kaleme aldım, ayrıca Uluslararası Futbol Avukatları Derneği'nin de üyesiyim. Açıkçası, Spor Tahkim Mahkemesi'nin bir karar vermesinin ardından İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuran bir meslektaşıma hiç rastlamadım."

Kamara, Spor Tahkim Mahkemesi kararlarına İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraz etme olanaklarının oldukça sınırlı olduğunu ve katı hukuki şartlara bağlı bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle, uyuşmazlığın esası ve dayanakları incelenmeden önce bile herhangi bir itirazın kabul edilmesinin garanti olmadığını ifade etti.

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Kamara, Fas Federasyonu'nun öncelikle itirazın kabul şartlarını karşıladığından emin olması gerektiğini belirtti ve başvuru süresinin, Spor Tahkim Mahkemesi'nin verdiği kararın federasyona tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün olduğunu açıkladı.

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Spor mahkemesinin kararlarına itiraz edilmesine olanak tanıyan hukuki gerekçelerin kesin biçimde belirlendiğini ekleyen Kamara, bunun Fas tarafının İsviçre yargısı önündeki girişiminde hangi argümanlara dayanabileceği konusunda soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

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Kamara, Senegal merkezli Wiwsport sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fas tarafının İsviçre Federal Mahkemesi'ne nasıl başvurabileceğini bile bilmiyorum. İstisnai olarak bu gerçekleşse bile, lehine bir karar çıkarma şansı olmayacak. Ölçmek mümkünse, Fas'ın şansı %0."

Avukat, mahkemenin davayı Senegal lehine sonuçlandırmasının ardından Spor Tahkim Mahkemesi kararının bu uyuşmazlığa son vermesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Kamara, anlaşmazlığın sürmesinin final maçında sahada yaşananların değerini değiştirmeyeceğinin de altını çizdi.

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Kamara sözlerini, "Karar, futbolun ve taraftarların, her şeyden önce de 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde 120 dakika boyunca mücadele eden oyuncuların yararına olan bir çıkış yolu" diyerek tamamladı.

CAS, Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu aleyhine yaptığı itirazı kabul etti. Mahkeme, CAF Temyiz Kurulu'nun geçtiğimiz 17 Mart'ta şampiyonluğu Fas'a veren kararını iptal ederek Senegal'in uzatmalar sonunda 1-0 kazandığı final maçının sonucunu yeniden geçerli saydı.

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CAF Temyiz Kurulu, turnuva talimatının 82. ve 84. maddelerine dayanarak Senegal'i finalden çekilmiş saymış ve maçı 3-0 Fas lehine tescil etmişti. Ancak CAS, söz konusu iki maddenin olaya uygulanamayacağına ve hakem Ndala'nın, Senegalli oyuncuların sahaya dönmesinin ardından maçı tamamlayarak yetkisi dışında bir hata yapmadığına hükmetti.

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