Eski Suudi Arabistan Milli Takımı forveti Nasır el-Şemrani, yarın çarşamba günü Suudi Arabistan'a karşı oynayacakları merakla beklenen maç öncesinde Kuveyt Milli Takımı'nı şok edici açıklamalarla şaşırttı.

Körfez Kupası "Khaleeji 27" turnuvası, yarın turnuvaya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan ile Kuveyt Milli Takımı'nı Cidde'deki İnma Stadı'nda karşı karşıya getirecek olan maçla başlıyor. Bu maç, aynı zamanda Irak ve Umman'ın da yer aldığı A Grubu müsabakaları kapsamında oynanacak.

Nasır el-Şemrani, Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki karşılaşmanın galibine ilişkin tahminleri hakkında maçın "50:50" başa baş geçeceğini söyledi. Ardından Kuveyt taraftarları için şok edici açıklamalar yaparak, Kuveyt'in şampiyonluk şansı hakkında şunları söyledi: Kuveyt Milli Takımı'nın kupayı kazanması "imkansız".

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El-Şemrani, Kuveyt Milli Takımı'na tam saygı duyduğunun altını çizerek onları kışkırtmak istemediğini belirtti ve şunları ekledi: "Ben sadece teknik bir bakış açısıyla konuşuyorum."

"Dorina Gheir" programına verdiği demeçte şöyle devam etti: "Kuveyt Milli Takımı Suudi Arabistan'ı yense bile Körfez Kupası'nı kazanamaz." İki milli takımın da ortak olduğu ve uzun süredir kupaya hasret kalmalarını sürdüren sorunun "yalnızca anıları ve tarihi hatırlayıp durmaları" olduğuna dikkat çekti.









Kuveyt Milli Takımı, 10 kupayla Körfez Kupası'nı en çok kazanan takım konumunda; ancak 2010'dan bu yana bu sayıyı artıramadı. Suudi Arabistan ise kupayı 3 kez kazandı, sonuncusu 2003 yılındaydı.