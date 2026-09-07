RB Leipzig formasıyla tek bir dakika bile oynamadı, buna rağmen kulüp altyapı oyuncusu Suleman Sani'yi görünüşe göre Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah FC'ye tam üç milyon euro kârla sattı. Bunu Sky bildirdi.

Buna göre City'nin genç yıldızı Mahamadou Sangare'nin de hizmetlerini güvence altına alan kulüp, Nijeryalı 20 yaşındaki kanat oyuncusu için bonus ödemeleri dahil sekiz milyon euroya kadar ödeme yapacak. Çölde üç yıllık sözleşmeye, bir sezon daha uzatma opsiyonuyla imza atması bekleniyor.

Transferin resmi onayı henüz gelmedi ancak anlaşmanın, Suudi Arabistan'da transfer penceresinin son günü olan pazar günü başarıyla tamamlandığı belirtiliyor.

Sani, daha geçen kış Slovakya Birinci Ligi ekibi AS Trencin'den beş milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu ancak sakatlıklar da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle RB A takımının kadrosuna hiç giremedi.