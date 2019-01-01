Şenol Güneş: Oyun akıcılığında sıkıntılarımız vardı

Andorra'yı son dakikalarda gelen golle mağlup eden Türkiye'de Şenol Güneş oyun akıcılığı konusunda sorunlar yaşadıklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş oyun üstünlüğünü ele aldıklarını söylerken; "Atak yapmalarına izin vermedik. Kenardan da geldik, şut da attık. Bazen top kayıplarının ardından baskı da yaptık" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Deneyimli teknik adam oyunu hızlandırma konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Oyun akıcılığında zaman zaman sorun yaşadık, bazen acele ederek erken şutlar attık. Topu yavaş çevirdiğinizde rakibin toparlanma şansı oluyor. Bugün golü erken bulsak tarihi bir fark olabilirdi ancak atamasak tarihi bir hezimet de yaşayabilirdik."

Şenol Güneş uzun bir süre sonra İstanbul'da milli maç oynandığı hatırlatarak taraftarlara teşekkür etti. Güneş ayrıca doğum gününde milli formayla 100. maçına çıkan takım kaptanı Emre Belözoğlu'nu da tebrik etti.