Şenol Güneş: Erol Bulut, Altay'ın kadroda neden olmadığını iyi biliyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aday kadroya davet edilmeyen Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır hakkında konuştu.

TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş, " 'den Bayındır'ı aday kadroya niye almadık diye söylendiler. Erol Hoca, Altay'ın neden kadroya alınmadığını iyi biliyor. Altay da bizim için önemli bir kaleci. Sinan Bolat da boştaydı. Onu da almadık" dedi.

"Uğurcan olağanüstü bir kaleci"

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan övgü dolu sözlerle bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Uğurcan bana göre olağanüstü bir kaleci. Harika oynuyor. 'nin üzerinde bir kaleci. Bazı özellikleri bakımından Mert'in de önünde diyebilirim. Yurt dışına transferi, kulübün politikasına bağlı. Böyle oyuncuları takımda tutarak üzerlerine takım kurabilirsiniz. Gitse de, kalsa da Milli Takım'da ondan vazgeçmem. Bana güven veriyor" ifadelerini kullandı.