Şenol Güneş: Eleştirilen oyuncularımız iyi oynadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın sergilediği futbolun önceki maçlara göre daha iyi olduğunu söyledi.

A Milli Takım, hazırlık maçında konuk olduğu ile 3-3 berabere kaldı.

Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt'in golleriyle maçta üç kez geri düşen Ay-Yıldızlılar, Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karaman ile rakibinin maçı kazanmasına izin vermedi ve sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sergilenen oyunu değerlendirdi.

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Güneş "Yüksek profilli oyuncuları olan ve bir futbol ekolü olan Almanya'ya karşı oynadık. Kabul etmek lazım ki birçok oyuncusunu oynatmadılar. Biz de onlar da bazı oyuncuları dinlendirmek, bazı oyuncuları görmek istedik. Seyir zevki yüksek, bol gollü bir maç oldu. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi taraflarımız var, ama hatalarımız da oldu. Önde baskılarımız iyiydi, ama rakibin hızlı çıkışlarını engellemekte sıkıntılarımız vardı" ifadelerini kullandı.

Süre alan oyuncuların performansından memnun olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam "Hem oyuncularımızın genel durumunu hem de hatalarımızı gördük. Berabere kalmamız moral açısından iyi oldu. Ama yapacak daha çok şeyimiz var. Bu maçta verdiğimiz mesaj: Biz iyi bir takımız, iyi işler yapacağız ve asla maçı bırakmayacağız. Almanya'nın top kayıplarının en çok olduğu yer savunmadan çıkışlardı. Zaten ön tarafta çok etkililer. maçı bizim için çok önemli. Bu oyunu Rusya maçına taşımamız gerekiyor. Ligimizde eleştiri alan birçok oyuncumuzun çok iyi oynadığını düşünüyorum. Bu benim için sevindirici bir durum" şeklinde konuştu.

A Milli Takım, 'ndeki üçüncü maçında 11 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda; dördüncü maçında ise 14 Ekim Çarşamba günü kendi evinde ile karşı karşıya gelecek.