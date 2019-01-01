Şenol Güneş: Üçüncülüğümüzden beri geliştiğimizi düşünmüyorum

Hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

A Milli Futbol Takımımız, 30 Mayıs Perşembe günü, saat 21:00'da Antalya Stadyumu'nda Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada "Oyuncularımız uzun bir sezonun ardından kampa geldi. Birçok arkadaşları tatile çıktı. Bazılarına iki, bazılarına tek idman yapıyoruz. 8-10 futbolcuyu dışarıda tutuyoruz, daha yoğun bir idman yapıyoruz. Cenk Tosun müsabaka oynamamasına rağmen, oynayanlardan daha verimli oynadı. Cenk'i, Çağlar'ı oynatacağız ve umarım o takım olgusunu da görmüş oluruz. Ozan Kabak'ın yerine iki oyuncu listemizde var. Biri Hüseyin, biri de Mert Müldür. İkisi de Ümit Milli Takım'da. Belki ilerleyen süreçte kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

2 Haziran'da oynanacak karşılaşmasına da değinen Güneş "Fransız basını şampiyon olduktan sonra bu başarıyı sürdürebileceklerini sorguladı. Bizim üçüncülüğümüzden beri geliştiğimizi düşünmüyorum. Fransa uzun yıllardır üreten bir ülke. Diğer ülkeleri de tarıyorlar. Arzumuz Fransa'yı yenmek. Tek şanssızlığımız Fransa maçının bir gün ardından İzlanda'ya gideceğiz. Fransa maçında kenar oyuncularımızı dar alanda kullanıp, orta sahayı güçlü tutacağız. Fransa maçını kazansak da, kaybetsek de İzlanda maçı çok önemli." şeklinde konuştu.

GOAL ve Mackolik muhabiri Onur Özgen 'in "Kanatlarınızdan birinin forvet olmasını seversiniz. Cenk Tosun'u böyle kullanmaya devam edecek misiniz?" sorusuna ise "Cenk ve Burak'ı beraber oynatabiliriz. Kenan'ı santrforda görmek istiyorum. Enes de var. Güven'i zaten biliyorum." cevabını verdi.

Dünya Kupası'nı kazanan ve FIFA sıralamasında ikinci sırada olan Fransa ile oynayacaklarını anımsatarak Şenol Güneş, "Fransa maçında ofansif ve defansif düşüncemizi uygulamaya çalışacağız. Yarın karşılaşacağımız Yunanistan'la benzer özellikleri var. Tabii Fransa çok üst seviyede. Daha önce Konya'da yine o heyecan, o duyguyla ve İzlanda'yı yendik. Bu anlamda Konya bizim için iyi bir kent. Bu maçtaki heyecan ve coşku, sahadaki oyuncuların sinerjisiyle birleşirse, düşündüğümüz sonucu alırız. Bu hem puan hem de moral için iyi olur. Bu maçı kazansak da kaybetsek de İzlanda maçı çok önemli. Grupta en güçlü takım Fransa olduğuna göre, bizim ilk hedefimiz İzlanda'yı bertaraf etmek. Fransa'yı yener veya berabere kalır, İzlanda'yı yenersek, o zaman grup birincisi oluruz." ifadelerini kullandı.