Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra bir ilk

Devler Ligi'nde 16 sezon sonra çeyrek final Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi olmadan oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yıldızlar birer birer kaydı ve ortaya, uzun zamandır yaşanmayan bir hikâye çıktı.

Bu sezon Devler Ligi'nin çeyrek finalini, yıllarca buraları sürklase eden Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi olmadan izleyeceğiz.

Juventus, Cristiano Ronaldo'dan beklediğini alamadı

İtalya Serie A'yı 9 yıldır domine eden Juventus, artık Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı istedi ve bu doğrultuda Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağladı. 2018 yılında Real Madrid'e 117 milyon euro ödenerek gerçekleştirilen transfer, Juventus'u Avrupa'nın en iyisi yapmak içindi fakat işler istenildiği gibi gitmedi.

2018-2019 sezonunda çeyrek finalde Ajax ile eşleşen Torino ekibi, Hollanda'da 1-1 berabere kaldığı rakibine İtalya'da 2-1 mağlup olunca turnuvadan elendi.

2019-2020'de ise son 16 turunda Fransa Ligue 1 ekibi Lyon ile eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve iç sahada rakibini 2-1 yenmesine rağmen deplasman golü kuralıyla turnuvaya veda etti.

Deplasman golü kuralı, Juventus'un canını bu sezon da yaktı. Portekiz'de Porto'ya 2-1 mağlup olan Andrea Pirlo'nun öğrencileri, İtalya'da rakibini 90 dakikada 2-1 mağlup etti fakat uzatmalarda, 115. dakikada Sergio Oliviera'nın golüne engel olamayınca maçı 3-2 kazanmış olsa da deplasman golü kuralı ile Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

Sonuç olarak Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için transfer eden Juventus, 3 sezonda çeyrek finalden öteye gidemedi ve bu yatırımın karşılığını alamadı.

Lionel Messi istedi ama olmadı

Oldukça çalkantılı bir sezon geçiren Barcelona ise 2017'deki mucizeyi tekrarlayamadı ve ilk maçta evinde 4-1 yenildiği PSG ile Paris'te 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Özellikle başkan Joan Laporta'nın geri dönmesiyle keyfi yerine gelen Lionel Messi, yaklaşık 1-2 ay önceki umursamaz tavırlarından çok uzaktı ve bu turu gerçekten istedi.

Fakat Dembele'nin kaçırdığı pozisyonlar başta olmak üzere birçok beceriksizlik, Barça'nın yeni bir mucizeye imza atmasına izin vermedi. İlk yarının sonlarında penaltıyı kaçıran Lionel Messi, çok şık bir gol atmasına rağmen takımını kurtaramadı.

Barcelona, 2017'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta PSG'ye deplasmanda 4-1 yenilmiş, Camp Nou'da ise rakibini 6-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messisiz çeyrek final

Hem Juventus'un hem de Barcelona'nın elenmesinin ardından, uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşandı. Futbolseverler, 16 yıl sonra ilk kez çeyrek finalde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi izlemekten mahrum kalacak.

Bu iki dünya yıldızının yer almadığı son çeyrek final, 2004-2005 sezonunda oynandı.

O sezon Liverpool, Milan karşısında 3-0 mağlupken skoru 3-3'e getirmiş ve İstanbul Olimpiyat Stadı'nda, penaltılarla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Bu sezonun finali de aynı stadyumda oynanacak. Güzel hikâye.

O sezon Barcelona, son 16 turunda Chelsea'ye elenirken, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Manchester United ise aynı turda Milan'a boyun eğmişti.

Editör yorumu

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin son 16 turunda yer alamayacak olması, sadece kendilerinden kaynaklanan bir başarısızlık olmasa gerek. Juventus, Ronaldo'yu renklerine bağladı fakat özellikle bu sezonki kadro mühendisliği ciddi anlamda başarısız oldu.

Rabiot, Ramsey, Arthur, Bentancur gibi durağan orta sahalar, 3. bölgeye yeterli desteği sağlayamadı. Durum öyle bir hâl aldı ki Schalke 04'ten kiraladıkları McKennie'den medet ummak zorunda kaldılar.

Dolayısıyla bir dünya yıldızını transfer etmiş olsanız bile etrafıını doğru şekilde donatamadığınızda, ondan alacağınız verim düşer ve bu da gayet normaldir.

Keza Barcelona'da da benzer hatalar yapıldı. Griezmann, Dembele gibi transferlerin üzerine Luis Suarez'in gönderilmesi 'Barçagate' skandalından bile daha büyük bir skandaldı.

Uruguaylının gidişiyle birlikte üçüncü bölgede ciddi bir kalite eksikliği yaşandı. PSG'ye karşı rövanş maçında Dembele'nin yakaladığı pozisyonları, Luis Suarez'in değerlendiremeyeceğini kim düşünebilir? İşte püf noktası da burası.

2017'de Iniesta, Neymar ve Suarez ile oynayan Messi, 2021'de Dembele ve Griezmann ile oynadı ve bu isimler de kendisine yetmedi.