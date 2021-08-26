Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu: Messi'nin PSG'si Guardiola'nın City'sine karşı

İdil Erin Tetik
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Getty Images
Kura çekimine son torbadan katılan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Flaş eşleşme ise PSG ve City'nin aynı grupta yer almasıydı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi grupları için kura çekimi, 26 Ağustos günü İstanbul'da saat 19.00'da gerçekleşti.

Transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre dizayn eden siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde Portekiz, Hollanda ve Almanya temsilcileriyle karşılaşacak.

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Beşiktaş kaçıncı torbada yer aldı?

Play-off turundaki Benfica-PSV, Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk eşleşmeleri siyah-beyazlıları yakından ilgilendiriyordu.

Play-off turunda, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Benfica, Salzburg ve Shakhtar Donetsk’in turu geçmesiyle siyah-beyazlılar kura çekiminde dördüncü torbada kaldı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde, C Grubu'na dahil oldu. Siyah-beyazlılar'ın rakipleri; Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax oldu.

C GRUBU
Sporting CP
Borussia Dortmund
Ajax
Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer gruplar

A GRUBU
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge
B GRUBU
Atletico Madrid
Liverpool
Porto
Milan
D GRUBU
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff
E GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dynamo Kyiv
F GRUBU
Villarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys
G GRUBU
Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg
H GRUBU
Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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