Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu: Messi'nin PSG'si Guardiola'nın City'sine karşı

Kura çekimine son torbadan katılan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Flaş eşleşme ise PSG ve City'nin aynı grupta yer almasıydı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi grupları için kura çekimi, 26 Ağustos günü İstanbul'da saat 19.00'da gerçekleşti.

Transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre dizayn eden siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde Portekiz, Hollanda ve Almanya temsilcileriyle karşılaşacak.

Beşiktaş kaçıncı torbada yer aldı?

Play-off turundaki Benfica-PSV, Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk eşleşmeleri siyah-beyazlıları yakından ilgilendiriyordu.

Play-off turunda, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Benfica, Salzburg ve Shakhtar Donetsk’in turu geçmesiyle siyah-beyazlılar kura çekiminde dördüncü torbada kaldı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde, C Grubu'na dahil oldu. Siyah-beyazlılar'ın rakipleri; Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax oldu.

C GRUBU Sporting CP Borussia Dortmund Ajax Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer gruplar

A GRUBU Manchester City Paris Saint-Germain RB Leipzig Club Brugge

B GRUBU Atletico Madrid Liverpool Porto Milan

D GRUBU Inter Real Madrid Shakhtar Donetsk Sheriff

E GRUBU Bayern Münih Barcelona Benfica Dynamo Kyiv

F GRUBU Villarreal Manchester United Atalanta Young Boys

G GRUBU Lille Sevilla Salzburg Wolfsburg

H GRUBU Chelsea Juventus Zenit Malmö

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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