Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu: Messi'nin PSG'si Guardiola'nın City'sine karşı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Şampiyonlar Ligi grupları için kura çekimi, 26 Ağustos günü İstanbul'da saat 19.00'da gerçekleşti.
Transfer çalışmalarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre dizayn eden siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde Portekiz, Hollanda ve Almanya temsilcileriyle karşılaşacak.
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Beşiktaş kaçıncı torbada yer aldı?
Play-off turundaki Benfica-PSV, Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk eşleşmeleri siyah-beyazlıları yakından ilgilendiriyordu.
Play-off turunda, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Benfica, Salzburg ve Shakhtar Donetsk’in turu geçmesiyle siyah-beyazlılar kura çekiminde dördüncü torbada kaldı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde, C Grubu'na dahil oldu. Siyah-beyazlılar'ın rakipleri; Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax oldu.
|C GRUBU
|Sporting CP
|Borussia Dortmund
|Ajax
|Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer gruplar
|A GRUBU
|Manchester City
|Paris Saint-Germain
|RB Leipzig
|Club Brugge
|B GRUBU
|Atletico Madrid
|Liverpool
|Porto
|Milan
|D GRUBU
|Inter
|Real Madrid
|Shakhtar Donetsk
|Sheriff
|E GRUBU
|Bayern Münih
|Barcelona
|Benfica
|Dynamo Kyiv
|F GRUBU
|Villarreal
|Manchester United
|Atalanta
|Young Boys
|G GRUBU
|Lille
|Sevilla
|Salzburg
|Wolfsburg
|H GRUBU
|Chelsea
|Juventus
|Zenit
|Malmö
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.