Ünal Karaman: Mücadeleden son derece memnunum

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularından memnun olduğunu dile getirdi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kulüp tarihi açısından önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Kadroda yer alan oyuncuların çoğunluğunun altyapıdan geldiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Birçok oyuncumuzun tarihine baktığınızda da çok farklı bir tecrübeyi çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6'sının forma giydiği müsabakada, göğüs göğüse gelme, mücadelenin her zaman içinde olma ve kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek güçleri neyse onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımla maçı oynadık. Tabii ki hangi kadro ile çıkarsak çıkalım iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimiz de saygı duyacağımız bir rakip. Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum"

Bordalas: "Sonuca ulaştık"

Teknik Direktörü Jose Bordalas, karşısında sonuca ikinci yarıda ulaştıklarını dile getirdi.

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Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirten Bordalas, "Üst tura çıkabilmek için farklı senaryolar vardı. Maçta ritmi yavaşça yükselttik ve sonuca ulaştık. İspanya'da lig zor geçiyor, bu yüzden oyuncu değişikliğinin dozunu ayarlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bordalas, Trabzonspor'un genç futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile sahaya çıktığının sorulması üzerine, "Oyun tarzları hoşuma gitti. Gayet dinamik futbolcular vardı ve kazanmak istediler. Umarım antrenörleri ilerleyen maçlarda da kendilerine fırsat verir" değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklere değinen Bordalas, forvet Jaime Mata'yı sahada iyi görünmediği gerekçesiyle oyundan aldığını sözlerine ekledi.