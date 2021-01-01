ÖZEL | Real Madrid, Villarreal'in stoperi Pau Torres'i istiyor

Sergio Ramos ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'de alternatif arayışları şimdiden başladı.

La Liga'da iki maçı eksik Atletico Madrid'in beş puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid'de önümüzdeki sezona yönelik transfer çalışmaları erken başladı. Zinedine Zidane'nin takımının Villarreal'in İspanya Millî Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki stoperi Pau Torres için girişimlerini hızlandırdı.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Sergio Ramos'un takımdan ayrılma aşamasına gelmesi nedeniyle kaptanının boşluğunu kaliteli bir isimle doldurmak isteyen Real Madrid bu transfer için ağır bir faturayla karşı karşıya kalabilir.

Millî takımın vazgeçilmezi

Unai Emery'nin takımı bu sezon 26 maçta forma giyen Torres'i serbest kalma maddesinin altında bir bedelle bırakmak istemediği biliniyor. İspanya Millî Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı altı karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan ve Luis Enrique'nin de vazgeçilmezleri arasına giren Torres'in kontratındaki serbest kalma maddesi ise 65 milyon euro.

Tek alternatif Torres değil

Ramos'un ayrılmasının ardından bu bölgeye mutlaka bir transfer yapacak olan Real Madrid'de Torres güçlü bir aday olsa tek alternatif değil. Braga'dan David Carmo ve Sevilla'dan Jules Kounde'yle de yakından ilgilenen Real Madrid yaz aylarında kadrosunu bu üç isimden biriyle güçlendirmeye çalışacak.