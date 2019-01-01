ÖZEL RÖPORTAJ | Klopp ve Guardiola'nın final gecesi görüşmesi

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Wanda Metropolitano'daki zafer gecesinde Pep Guardiola'dan gelen aramayla yaşadığı şaşkınlığı anlatıyor.

2018-19 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu 'da teknik direktör Jürgen Klopp, karşısında aldıkları zaferin coşkusunu iliklerine kadar hissettiği o anda, ilginç bir telefon görüşmesi yapıyor.

Goal özel röportajında bu görüşmenin detaylarına giren Alman teknik adam, telefon ekranındaki 'Pep' ismini görünce aklına ilk önce Pep Guardiola değil, asistanı Pepijn Lijnders geldiğini dile getiriyor.

"Fizyoterapist Lee Nobes bana telefonunu uzattı. Ekrana bakıp 'Pep' yazdığını gördüğümde kesin Pep Lijnders arıyordur diye düşündüm. Arayanın o Pep değil de diğer Pep olduğunu ancak telefonu açıp konuşmaya başladığım zaman fark ettim. Kim kimi aradı bilmiyorum, Lee City'deyken Guardiola ile çalışmışt. Çok güzel bir andı, saygı doluydu. Ne kadar harika bir sezon geçirdiğimiz üzerine konuştuk, şakalaştık. İkimiz de çok iyi bir moddaydık."

Geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu için son haftaya kadar mücadele eden iki takımdan Pep Guardiola'nın öğrencileri galip gelmişti. Ancak Klopp da Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı ve Liverpool'un 6. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmesinde öncülük etti. İki tecrübeli hoca arasındaki rekabet, Wenger ile Mourinho arasında geçen rekabete hiç de benzemiyor. İkili arasında her zaman korunan saygıya değinen Klopp, şunları ifade ediyor:

"Kenar çizgisinde bu tür bir çekişmeye ihtiyacım yok. Meslektaşımı birkaç metre ötede gördüğümde olumsuz bir duyguya kapılmama gerek yok. Bu tür duygular olmadan da oyunu kazanmak isteyebilirim. Benim için bunlar, oyunun bir parçası değil ve Pep de belli ki tıpkı böyle düşünüyor. Maçlarda durum biraz daha farklı oluyor elbette, çünkü ikimiz de çok mücadeleciyiz. Bu noktada, ilişkimizin nasıl gelişebileceği ile ilgilenmiyorum. 90 dakika boyunca odak noktam başka bir yerde. Aramızda çok saygılı bir ilişki var."