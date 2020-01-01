ÖZEL | Montpellier, Loris Karius ile ilgileniyor

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshedip Liverpool'a dönen Alman kalecinin yeni durağı Fransa olabilir.

Beşiktaş'taki alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve siyah-beyazlılar'ı FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci Loris Karius hakkında gündeme yeni bir transfer iddiası geldi.

Goal'ün muhabiri Neil Jones'un haberine göre, kulüplerinden , bonservisi iki yıl daha Liverpool'un elinde bulunan 27 yaşındaki eldivenle ilgileniyor. Henüz Merseyside ekibine resmi bir teklif gelmezken, Liverpool ise Karius için 6 milyon sterlin talep ediyor.

2018 yazında 8 milyon euro'luk satın alma bedeliyle iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Karius, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 67 maçta 95 gol yemiş ve kötü performansıyla sıklıkla eleştirilmişti.