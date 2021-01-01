ÖZEL | Mert Nobre: Berat Özdemir, birkaç yıl sonra Türkiye'nin en iyilerinden olacak

Gençlerbirliği’nin eski teknik direktörü Mert Nobre, Trabzonspor'a transfer olan eski oyuncusu Berat Özdemir’i Goal Türkiye için değerlendirdi.

ÖZEL RÖPORTAJ | Kutay Ersöz @48kutay

, devre arasının ilk transferini ’nden Berat Özdemir ile gerçekleştirdi.

Berat ile bir dönem aynı takımda oynayan, sonrasında da teknik direktörlüğünü de yapan Mert Nobre, genç orta saha oyuncusu hakkındaki görüşlerini Goal ile paylaştı.

Berat Özdemir nasıl bir oyuncudur, artıları eksikleri nelerdir?

Berat çok iyi bir karakterdir. Bu sene çok iyi oynuyor ama zaten potansiyeli yüksekti. Her sene daha iyiye gidiyor. Bence o pozisyonda, orta sahada, 1-2 sene sonra Türkiye’nin en iyilerinden biri olacak. Genç, dinamik ve agresif. Fiziği zaten inanılmaz iyi. Trabzonspor'un çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Abdullah Avcı o bölgede çok rahatlayacaktır. Berat da en kısa zamanda A Millî Takım’a yükselecektir.

Zayıf noktası var mı?

Buna zayıflık denilemez ama sonuçta genç bir oyuncu. Tecrübesi az. Fakat bu senesiyle geçen senesi arasında bile fark var. Neden farklı? Çünkü tecrübesi artıyor. Zaten bunun dışında her şey onda var. Fiziksel ve taktiksel açıdan çok iyi. Ufak tefek eksikler olabilir ama bunlar Berat'ta çok az. En kısa zamanda çok iyi bir orta sahaya dönüşecektir.

Berat, Gençlerbirliği'nde yetişti. Şimdi Trabzonspor gibi baskının yüksek olduğu bir yere gidiyor. Ayrıca merkez orta sahada Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio gibi çok sayıda oyuncu var. Berat bu baskıyı kaldırıp formayı kapabilir mi?

Trabzonspor tabiî ki çok zor bir yer. Uzun zamandır şampiyon olamıyorlar. Fakat bence hem Trabzonspor hem de Berat için iyi bir tercih oldu. Berat çok iyi bir futbolcu ve hemen formayı alabilir. Tabiî ki böyle transferlerde zamana ihtiyaç var. Sonuçta bambaşka bir kulübe gidiyorsunuz. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, taraftarı var, baskısı var ama Berat oraya tam olarak hazır bir oyuncu olarak gidiyor.

Berat mental olarak nasıl biridir, bu değişimi kaldırabilir mi?

Tabiî tabiî. Bu çocuk kafada çok güçlü! Hem bir oynarken hem de hocasıyken bir buçuk sene beraber olduk. Onu çok iyi biliyorum. Karakteri inanılmaz iyi. Çok genç ama çok iyi, olgun bir kafası var. Ve zaten çok iyi bir oyuncu.

Son dönemde birçok takımda ve oyuncuda 6 ve 8 numara kıyaslamaları yapılıyor. Berat hangisinde daha iyi oynar?

Berat’ın en büyük avantajı hem 6 numara hem 8 numara olarak oynamasıdır. Hangi hoca ne istiyorsa Berat o bölgede performansını verir. 6 numara için ne gerekiyorsa onda var. Agresif, sert ve hava toplarında iyi. 8 numara için de gerekli özellikle sahip. İki ceza sahası arasında gidip gelir. Ceza sahası dışından şut çeker. Hem savunmada hem de hücumda vardır. Bundan sonra karar Abdullah Hoca'nın, Berat için fark etmez.

Başka pozisyonlarda da oynayabilir mi? Mesela stoperde...

Stoper olabilir tabiî. Pas trafiği çok iyi, havada çok iyi, agresif ve çabuk. Sağ bek, sol bek de olabilir. Alternatif yoksa, Berat oraları da doldurabilir.