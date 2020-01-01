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ÖZEL | Manchester United Jadon Sancho için ısrarcı

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Jadon Sancho Borussia Dortmund 2020-21
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Kırmızı Şeytanlar Jadon Sancho için Dortmund'la henüz anlaşamasa da görüşmeler yapıcı olarak ilerliyor.

Manchester UUnited Menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in transfer listesinde ilk sırada bulunan Jadon Sancho için Kırmızı Şeytanlar'ın girişimleri devam ediyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Manchester United, Borussia Dortmund ile görüşmelerinde önemli bir yol kat etti.

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Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Sancho'nun satışına bu sezon karşı çıksa da İngiliz ekibinin ısrarı devam ediyor.

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    Alman ekibi Sancho için 120 milyon euro bonservis bedeli belirledi. United bu rakamı vermek istemiyor. Ancak Sancho'nun temsilcileriyle yapılan görüşmeler de olumlu ilerliyor.

    Manchester United, Sancho transferini gerçekleştiremezse  Juventus'un kanat oyuncusu Douglas Costa ve Barcelonalı forvet Ousmane Dembele'yi gündemine alacak.

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